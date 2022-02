https://fr.sputniknews.com/20220201/des-trains-russes-seront-dotes-de-lintelligence-artificielle-une-premiere--photos-1054893208.html

Des trains russes seront dotés de l’intelligence artificielle, une première – photos

Des trains russes seront dotés de l’intelligence artificielle, une première – photos

Des trains russes seront tout prochainement guidés par l’intelligence artificielle qui aidera les conducteurs des locomotives de manœuvre et réduira le nombre... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T06:00+0100

2022-02-01T06:00+0100

2022-02-01T06:00+0100

économie

russie

france

chemin de fer

train

intelligence artificielle

recherche

locomotive

trains à grande vitesse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104262/19/1042621969_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_08722b6518c1cdaf554ab54f2ea6d926.jpg

Des trains guidés par l’intelligence artificielle? Cela sera bien réel avec une nouvelle invention faite par des scientifiques russes et expliquée à Sputnik par la directrice générale de Cognitive Pilot qui est derrière l’invention, Olga Ouskova. Les locomotives de manœuvre sont des trains dont la tâche est la plus difficile, qu’il s’agisse de manœuvrer des véhicules isolés ou des rames complètes. Ce sont ces machines qui seront bientôt dotées du système qui utilise l'intelligence artificielle (IA) de Cognitive Rail Pilot. Il servira à guider la locomotive. Cette technologie n'est actuellement utilisée nulle part ailleurs dans le monde.Grâce à des capteurs spécialement configurés et l'IA, l’innovation est capable de détecter les obstacles sur de longues distances et de détecter avec précision les feux de signalisation et la position des flèches.Sur ces images, l’entreprise illustre comment l’IA voit les rails devant elle et comment elle estime s’il y a un danger et comprend si le chemin est "vert" ou "rouge" pour des manœuvres.Les accidents ferroviairesOlga Ouskova révèle en outre les statistiques du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis, selon lesquelles des accidents ferroviaires impliquant des personnes ou des véhicules se produisent presque toutes les deux heures.Alors qu’elle rappelle que l’un des principaux défis à relever pour optimiser le transport ferroviaire dans le monde est "de garantir la sécurité du trafic et l'acheminement harmonieux et rapide des personnes et des marchandises", elle assure que l’invention russe apportera une contribution importante dans la solution de cette tâche dans le domaine.Qui plus est, le système intelligent Cognitive Rail Pilot a atteint un haut niveau de précision dans la détection des objets et des situations dangereuses, il est capable d'assurer la sécurité du fonctionnement des locomotives dans toutes les conditions météorologiques (pluie, chutes de neige, brouillard ou de nuit) à des températures allant de -40 à +50°C.Quand?En Russie, il est prévu de fournir jusqu’à 500 locomotives en 2022 avec le nouveau système. En outre, l’interlocutrice de Sputnik a précisé que les installations de production de l’entreprise à Tomsk "nous permettent de produire jusqu'à 5.000 Cognitive Rail Pilots d'ici 2024, y compris pour livraison à l'étranger".Et les trains de voyageurs?Interrogée si un jour les trains de voyageurs seront également dotés de ce système d’intelligence artificielle, Olga Ouskova n’a pas nié une telle possibilité, soulignant toutefois qu’il faudra changer et adapter Cognitive Rail Pilot, car installé sur les trains de passagers il devra résoudre des tâches différentes de celles des locomotives de manœuvre.La coopération internationaleOutre la Russie, d’autres pays ont déjà démontré leur intérêt pour cette invention russe, dont la Chine, la France et les Pays-Bas. Alors que les négociations sont en cours avec la France, Olga Ouskova a expliqué que "le principal intérêt de la partie française pour le système concerne le transport de marchandises".En guise de conclusion, il est important de noter que l’entreprises Cognitive Pilot n’est pas nouvelle dans la coopération avec les pays francophones et qu’elle a déjà travaillé avec ces partenaires concernant son autre invention: un système de contrôle autonome des machines agricoles basé sur l'intelligence artificielle."En 2021, Cognitive Pilot a signé 10 contrats avec de grandes exploitations agricoles et des producteurs agricoles de sept pays de l'Union européenne, dont la France et la Belgique francophones", a conclu l’interlocutrice de Sputnik.

russie

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

économie, russie, france, chemin de fer, train, intelligence artificielle, recherche, locomotive, trains à grande vitesse