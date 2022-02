https://fr.sputniknews.com/20220201/poutine-et-macron-pourraient-se-rencontrer-en-personne-sous-peu-1054926749.html

Poutine et Macron pourraient se rencontrer en personne sous peu

Après deux conversations téléphoniques avec Emmanuel Macron en moins d’une semaine, Vladimir Poutine pourrait "prochainement" poursuivre le dialogue avec son... 01.02.2022, Sputnik France

La rencontre en personne entre les Présidents russe et français pourrait être organisée prochainement, a annoncé ce mardi 1er février le porte-parole du chef de l’État russe Dmitri Peskov.Selon Dmitri Peskov, il s’agira cette fois d’un entretien en présentiel.Interrogé pour savoir si ce serait un déplacement du Président russe à l’étranger ou si Moscou se préparait à accueillir le chef d’État français, la voix du Kremlin a promis de donner plus d’informations sur le sujet plus tard.Deux conversationsDepuis la semaine dernière, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont parlé par téléphone deux fois: le 28 et le 31 janvier.Selon le Kremlin et l’Élysée, les chefs d’État ont échangé leurs points de vues sur les garanties de sécurité réciproques en Europe et la crise autour de l’Ukraine.La présidence russe a fait savoir que M.Poutine avait détaillé à son homologue français les principales approches de Moscou sur ces deux sujets internationaux, mettant en avant que l’Occident ne prenait toujours pas en considération les principales préoccupations de la Russie en matière de sécurité.

