"Une telle pratique produit un effet opposé": Viktor Orban sur les sanctions antirusses

"Je me suis assuré aujourd’hui que ces différences de positions [entre Moscou et l’Otan, ndlr] pouvaient être surmontées. Il est possible de conclure de tels accords qui garantissent la paix et la sécurité pour la Russie et qui seront acceptables pour les États membres [de l’Alliance]. Un tel accord est possible, et j’espère vivement que les négociations dans les jours et les semaines à venir conduiront à un tel accord", a-t-il déclaré.