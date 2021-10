https://fr.sputniknews.com/20211014/la-hongrie-explique-pourquoi-elle-a-refuse-de-pomper-le-gaz-russe-via-lukraine-1052147626.html

La Hongrie explique pourquoi elle a refusé de pomper le gaz russe via l’Ukraine

La Hongrie explique pourquoi elle a refusé de pomper le gaz russe via l’Ukraine

Alors que la signature d’un contrat sur la livraison de gaz russe à la Hongrie sans passer par l’Ukraine a généré une vague d’indignation à Kiev, Budapest a... 14.10.2021, Sputnik France

2021-10-14T19:13+0200

2021-10-14T19:13+0200

2021-10-14T19:14+0200

crise du gaz 2021

russie

ukraine

hongrie

gazprom

gaz

livraisons

contrat

peter szijjarto

sécurité énergétique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103929/15/1039291519_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_eea06bcf16e4db1009ddc4a43a6dc33e.jpg

La Hongrie a pris la décision de s’approvisionner en gaz en contournant l’Ukraine dans l'intérêt de sa sécurité énergétique, a indiqué le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.Il a ajouté que la politique et l'idéologie ne devaient pas être mélangées avec le secteur de l'énergie, sous peine d’engendrer des crises comme celle du gaz en Europe.Bras de fer entre la Hongrie et l’UkraineLors d’une conférence de presse donnée au Parlement européen fin septembre, Peter Szijjarto s’était clairement élevé contre la position de Kiev qui avait contesté "le droit d’un autre pays à assurer sa sécurité d’approvisionnement énergétique".Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avait précédemment lui aussi repoussé les critiques de l'Ukraine, affirmant qu'il ne pouvait pas tenir compte du point de vue de Kiev sur ces questions.Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait pour sa part qualifié d’"hystérique" la réaction de l’Ukraine à la signature du contrat bilatéral.L'ambassadeur ukrainien à Budapest a été convoqué au siège de la diplomatie hongroise en raison de la position de Kiev sur l'accord passé entre la Hongrie et Gazprom. Une mesure en miroir a été prise par le ministère ukrainien des Affaires étrangères qui a convoqué le diplomate hongrois.Le chef de la diplomatie hongroise avait annoncé le 27 septembre la signature d’un accord d’approvisionnement de 4,5 milliards de mètres cubes par an jusqu’en 2036.Kiev a accusé Budapest de compromettre la sécurité ukrainienne et, plus largement, "la sécurité énergétique de l’Europe", allant jusqu’à incriminer Gazprom pour l’utilisation du gaz comme une "arme".Début des livraisonsLa Hongrie a commencé à recevoir du gaz russe par le Turkish Stream et des gazoducs de l'Europe du sud-est le 1er octobre.Le géant russe Gazprom et la société hongroise MVM CEEnergy ont signé deux contrats à long terme prévoyant la livraison de gaz via le Turkish Stream et plus loin, par la Serbie et l'Autriche, en contournant l'Ukraine.En 2020, Gazprom a livré 8,6 milliards de mètres cubes de gaz à la Hongrie.

laure89 V Orban est un homme qui tient tête à "UE", bravo. et préserve la souveraineté de son pays. 4

DUCLOS Orban a bien raison. Il a fait ses classes au PC hongrois. 3

3

russie

ukraine

hongrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, ukraine, hongrie, gazprom, gaz, livraisons, contrat, peter szijjarto, sécurité énergétique