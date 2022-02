https://fr.sputniknews.com/20220202/le-pentagone-et-la-diplomatie-us-commentent-la-reponse-a-la-russie-qui-a-fuite-dans-la-presse-1054954228.html

Le Pentagone et la diplomatie US commentent la réponse à la Russie qui a "fuité" dans la presse

Le Pentagone et la diplomatie US commentent la réponse à la Russie qui a "fuité" dans la presse

Les États-Unis n’ont pas rendu publique ni transmis à la presse leur réponse à la Russie sur les garanties de sécurité, selon le département de la Défense. En... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T22:06+0100

2022-02-02T22:06+0100

2022-02-02T22:06+0100

garanties de sécurité

otan

russie

états-unis

documents confidentiels

conditions

europe

ukraine

transnistrie

crimée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102523/79/1025237927_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_740c84618e2eed1039735550a181f680.jpg

Les porte-paroles du Pentagone et de la diplomatie américaine John Kirby et Ned Price ont commenté la publication dans le quotidien espagnol El Pais d’une réponse confidentielle de Washington aux propositions russes sur les garanties de sécurité réciproques en Europe.Il a cependant ajouté que le document rendu public dans le journal "confirmait au monde entier ce que les États-Unis avaient toujours déclaré auparavant".Le représentant de la diplomatie américaine, Ned Price, a été plus concret sur le sujet.Selon une source diplomatique contactée par Sputnik, il s'agit des documents authentiques. Le ministère russe des Affaires étrangères n’a pu pourtant ni confirmer ni démentir leur véracité.Publication dans El PaisPlus tôt dans la journée ce 2 février, le journal espagnol a publié deux documents en anglais, assurant qu’il s’agissait des réponses des États-Unis et de l’Otan aux propositions russes sur la sécurité.À en juger par la publication, Washington et l’Alliance ont proposé à Moscou un dialogue sur le contrôle des armements et les mesures de prévention des incidents en échange d’une désescalade en Ukraine et du retrait des troupes et forces de la paix russes de la Crimée, de la Transnistrie, de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.L’Otan aurait déclaré qu’elle ne voulait pas de confrontation et, étant une alliance défensive, ne constituait pas de menace pour la Russie, mais n’acceptait pas de compromis sur les questions de principe, notamment en ce qui concerne l’adhésion d’autres pays qui ont le droit de "choisir ou changer leurs arrangements de sécurité".

russie

états-unis

europe

ukraine

transnistrie

crimée

abkhazie

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

ossétie du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

otan, russie, états-unis, documents confidentiels, conditions, europe, ukraine, transnistrie, crimée, abkhazie, géorgie (pays issu de l'ex-urss), ossétie du sud