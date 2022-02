https://fr.sputniknews.com/20220202/meme-sans-etre-candidat-macron-detient-actuellement-le-plus-grand-nombre-de-parrainages-delus-1054938620.html

Même sans être candidat, Macron détient actuellement le plus grand nombre de parrainages d'élus

À deux mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a déjà reçu un cinquième du quota nécessaire de parrainages, soit 105, selon les premiers... 02.02.2022

Financement de sa campagne lors de diners de donateurs en cours depuis l’automne, distribution d’affiches de soutien et parrainages d’élus... Bien que le Président sortant ne se presse pas à officialiser sa candidature et semble vouloir omettre l’étape des débats avant le premier tour, il devance ses futurs principaux rivaux en termes de soutiens d’élus.Ainsi, selon une première liste des parrainages rendue publique le 1er février par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a déjà reçu 105 signatures. Il devance largement la maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui n’est parrainée que par 48 élus, ainsi que la candidate de la droite, Valérie Pécresse, qui a 34 signatures.Marine Le Pen n’a obtenu que deux signatures, alors que son rival Éric Zemmour a sept parrainages.Quant à la liste complète des candidats, elle comprend actuellement Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Marine Le Pen, Hélène Thouy, Anasse Kazib et Georges Kuzmanovic.Quelles sont les conditions?Selon les règles de la présidentielle, au total, chaque candidat désirant se présenter doit obtenir au moins 500 parrainages d’élus avant la date butoir du 4 mars. En outre, il est obligatoire que les parrainages de chaque candidat proviennent d’au minimum 30 départements différents, mais aussi n’excèdent pas les 50 soutiens par département.Ensuite, du 4 au 18 mars, la liste définitive des candidats à l’élection sera établie par le Conseil constitutionnel.Si 42.000 élus peuvent donner leurs parrainages, le 1er février seulement 313 ont été affichés par l’institution, précisant qu’il s’agit uniquement de ceux ayant pu être validés et confirmés à l’instant t.Des parrainages pour un candidat putatifAlors que la liste des parrainages a été lancée le 29 janvier, durant ce week-end de nombreux élus ont publiquement exprimé leur soutien à Emmanuel Macron, un fait dénoncé par certains opposants au locataire de l’Élysée.Par exemple, l’Insoumis Alexis Corbière s’est révolté sur Twitter contre les parrainages adressés à une personne qui n’est pas encore officiellement candidate."C'est donc qu'il […] détourne ainsi les règles démocratiques du débat (temps de parole, financement public, etc.). Est-ce tolérable?" s’est-il interrogé.Quid de la précédente présidentielle?Selon les règles de la campagne, les élus peuvent en réalité eux-mêmes présenter le candidat de leur choix, même si celui-ci n’a pas exprimé son souhait de participer à l’élection. En 2017, François Hollande a ainsi recueilli sept parrainages, bien qu’il n’ait pas été candidat.Toujours en 2017, François Fillon a établi un record en rassemblant 3.635 parrainages, devançant ainsi Benoît Hamon (2.039 signatures), Emmanuel Macron (1.829) et Jean-Luc Mélenchon (805).Bien qu’Alain Juppé ait été défait à la primaire de la droite, il a reçu le soutien de 313 élus.

