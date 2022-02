https://fr.sputniknews.com/20220203/confinement-des-repercussions-socio-economiques-constatees-par-des-chercheurs-us-1054953979.html

Confinement: des répercussions socio-économiques constatées par des chercheurs US

Confinement: des répercussions socio-économiques constatées par des chercheurs US

Les confinements imposés dans plusieurs pays pour faire face au Covid-19 ont eu peu d’impact sur le taux de mortalité mais ont eu par contre des répercussions... 03.02.2022, Sputnik France

Les effets des confinements liés à la pandémie due au coronavirus sur la situation sanitaire et les sociétés en général ont été étudiés par un groupe de scientifiques de l’université américaine Johns-Hopkins. Lesquels ont publié leur rapport en janvier dernier.Les experts ont défini un confinement comme l’imposition par des gouvernements d’au moins une "restriction obligatoire non-pharmaceutique" affectant "directement les possibilités des gens", notamment celles de se déplacer librement à l’échelle locale ou internationale, de fréquenter les lieux et les établissements publics ou d’aller travailler au bureau.Les auteurs ont utilisé une approche de méta-analyse de multiples données reçues de quelque milliers d’études thématiques et sur la base de procédures de recherche et dépistage à plusieurs niveaux.Effets sanitairesLe rapport révèle que selon le type et la rigueur des confinements en Europe et aux États-Unis, ces restrictions n’ont réduit la mortalité en raison du Covid-19 que de 0,2% en moyenne et de 2,9% au maximum.Les scientifiques préviennent que le confinement obligatoire est même capable d’aggraver la situation sanitaire.En même temps, les chercheurs ont découvert que la fermeture de certains endroits et établissements publics jouant un rôle secondaire dans la vie sociale avaient un effet positif, ayant réduit le taux de mortalité de 10,6%.Effets socio-économiquesQuant à la situation socio-économique, l’étude montre l’incidence négative des confinements sur plusieurs indices et phénomènes.Il s’agit notamment du taux de chômage, du nombre de cas de violence domestique, ainsi que des overdoses, qui ont augmenté suite aux mesures restrictives non-pharmaceutiques des autorités.Et d’ajouter que l’analyse de cette problématique constate la baisse de la qualité des services éducatifs.

