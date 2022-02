https://fr.sputniknews.com/20220203/le-vatican-outre-par-un-faux-bapteme-au-festival-de-san-remo-1054963463.html

Le Vatican outré par un faux baptême au festival de San Remo

Le Vatican outré par un faux baptême au festival de San Remo

Le chanteur Achille Lauro a fait scandale lors de sa prestation dans laquelle il a fait référence à des symboles religieux avant de se baptiser lui-même. Un... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T15:23+0100

2022-02-03T15:23+0100

2022-02-03T15:23+0100

vatican

san remo

italie

catholicisme

chanson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103670/74/1036707496_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_64c69a8cfa24e408171b0769a00415a1.jpg

Le festival de San Remo, très suivi par les Italiens chaque année, est au centre d’une polémique. La chanson Domenica (en français "Dimanche") de l’artiste Achille Lauro restera dans les annales. Lors de sa performance, celui-ci, torse nu, s’est caressé l’entrejambe au milieu d’un chœur gospel avant de s’avancer sur scène pour s'agenouiller, les mains jointes devant lui comme à la prière et a versé l'eau d'un bol sur son front.Un numéro qui aurait pu en rester là, mais Antonio Suetta, évêque de San Remo, n’a guère apprécié le spectacle. Dans un communiqué, il a dénoncé "des mots, des attitudes et des gestes qui ne sont pas seulement offensants pour la religion, mais pour la dignité humaine".Si M.Suetta envisageait de fermer les yeux sur cette prestation afin de ne pas donner plus d’attention à l'artiste, c’est la retransmission du show sur la Rai, la télévision publique italienne qui l’a particulièrement scandalisé.Cela a également attiré l’attention du Vatican. L’Osservatore Romano, publié par le service d’information du Saint-Siège, a fustigé à travers son rédacteur en chef Andrea Monda un spectacle pseudo-transgressif.Un sketch sur les non-vaccinés qui fait scandaleOutre la performance d’Achille Lauro, le festival de San Remo a été marqué par une seconde fausse note. Le comédien Rosario Fiorello a tourné en dérision les non-vaccinés dans un sketch dans lequel il se présente le bras pris de convulsions avant d’expliquer que c’est à cause du vaccin et de la micropuce qui y est intégrée.Fabrizio Nusca, chef du comité Libera Scelta qui organise les manifestations contre le pass vaccinal, a déploré auprès de l’agence de presse Adnkronos la prestation du comique.Pour Marco Liccione, leader des anti-vaccins de Turin, il s’agit d’une clownerie en direct sur une chaîne nationale financée également par les opposants au vaccin.Le cas David BowieL’Osservatore Romano a rappelé qu’avant Achille Lauro, David Bowie avait exécuté le même geste en 1992 à Wembley lors d’un concert en hommage à Freddy Mercury.Celui-ci s’était mis à genoux à la fin de sa chanson et avait entonné le Notre Père.Le chanteur avait expliqué pourquoi dans une interview en 1993 au magazine britannique Arena.

san remo

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

vatican, san remo, italie, catholicisme, chanson