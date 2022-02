https://fr.sputniknews.com/20220204/expulsion-de-lambassadeur-francais-le-mali-est-il-vraiment-ingrat-1054994786.html

Expulsion de l’ambassadeur français: le Mali est-il vraiment "ingrat"?

Expulsion de l’ambassadeur français: le Mali est-il vraiment "ingrat"?

04.02.2022

Une partie de la classe politique française s’est montrée particulièrement outrée de la décision du gouvernement malien d’expulser l’ambassadeur de France. Jusqu’à laisser entendre que le Mali serait "ingrat", alors que, estime-t-elle, Paris et ses partenaires sont mobilisés depuis plusieurs années pour aider ce pays qui fait face à plusieurs groupes armés. Une critique dont on trouve également l’écho sur la Toile dans la bouche de simples internautes.D'emblée, Sylvain Nguessan, directeur de l’Institut de stratégies d’Abidjan, interrogé par Sputnik, fait remarquer que cette accusation sous-entend que la France n’est là que pour le bien du Mali alors que sa propre sécurité et aussi celle de l’Europe sont -également- en jeu.Par ailleurs, cet analyste de la politique et de la sécurité de la région estime "important de rappeler que la menace d’implosion du Mali qui a justifié l’intervention française [à partir de janvier 2013, ndlr] fait suite à la chute du colonel Mouammar Kadhafi". "Rien qu’en 2012, des experts militaires évaluaient à 50 tonnes les armes parvenues au Mali depuis la Libye. Et nous savons tous que c’est l’Otan piloté par la France et le Royaume-Uni qui ont provoqué la chute de Kadhafi. Ils sont donc de fait à la base du problème que rencontre le Mali et tout le Sahel", ajoute-t-il.Et sur ce point, Sylvain Nguessan est rejoint par plusieurs observateurs à l’instar du journaliste camerounais Alain Foka, pour qui cela a toujours été une évidence: le Mali et ses voisins du Sahel paient le prix de l’intervention militaire de la France et de ses partenaires occidentaux en Libye, en 2011.C’est toutefois là une vision des choses que, de son côté, Emmanuel Dupuy, président de l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE), interrogé par Sputnik, a tendance à nuancer. Tout en admettant une certaine responsabilité de la France dans la situation au Sahel, il souligne qu’elle n’explique pas tout.En effet, selon le président de l’IPSE, il y aurait plusieurs autres paramètres à prendre en compte dont un manque de gouvernance de la part des dirigeants du Sahel, le phénomène de narcotrafic qui préexistait dans la région et qui se poursuit, la capacité insuffisante des armées nationales à faire face aux groupes terroristes qui se sont enkystés dans des territoires qui étaient peu ou mal administrés, et la très faible mobilisation régionale.Il précise par ailleurs que si certaines personnalités politiques ont évoqué ou laissé entendre une "ingratitude" de l’État malien vis-à-vis de la France, ce n’est pas le cas de tous.Ces accusations portées à l’encontre du Mali ne sont pas nouvelles, même si elles se sont accentuées à mesure que le fossé entre Bamako et Paris s’est agrandi ces derniers mois. Et d’ailleurs à plusieurs reprises, les autorités maliennes sont montées au créneau pour s’en défendre.Cet internaute présente un document répertoriant plus de 11.000 tirailleurs d’origine malienne qui ont été tués au combat pour la France lors de la Première Guerre mondialeEt Sylvain Nguessan de renchérir: "Nous sommes dans un monde d’interdépendance, il ne faut pas oublier que lors des deux Guerres mondiales, des Africains et donc des Maliens, ont servi de chair à canon pour la France…".

