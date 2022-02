https://fr.sputniknews.com/20220204/paxlovid-le-medicament-contre-le-covid-de-pfizer-une-tres-incertaine-revolution-therapeutique-1054989046.html

Paxlovid, le médicament contre le Covid de Pfizer: une très incertaine "révolution thérapeutique"

Paxlovid, le médicament contre le Covid de Pfizer: une très incertaine "révolution thérapeutique"

Un tournant dans l’épidémie? Ce 4 février, le Paxlovid arrive dans les pharmacies françaises. Cet antiviral réduirait les risques d’hospitalisation et de... 04.02.2022, Sputnik France

Une pilule à prendre chez soi pour se soigner contre le Covid-19? C’est le pari du laboratoire Pfizer avec la commercialisation de son traitement antiviral oral Paxlovid. Après avoir été autorisé par la Haute autorité de santé (HAS) le 21 janvier dernier, le voici qui arrive dans les officines françaises ce 4 février. 10.000 premières doses de ce médicament, qui sera délivré sur ordonnance, sont disponibles. La France est d’ailleurs le premier pays dans l’Union européen à mettre sur le marché cet antiviral.Le géant pharmaceutique américain estime que sa pilule pourrait marquer un tournant, deux ans après le début de la crise sanitaire. D’après les essais cliniques menés sur plus de 2.000 patients aux États-Unis, le Paxlovid réduirait la gravité des infections et permettrait de diminuer de 85,2% le risque d’hospitalisation ou de décès. À condition de bien respecter la posologie, c’est-à-dire de prendre trois comprimés par jour pendant cinq jours, dans les trois à cinq jours après l’apparition des symptômes.Des essais cliniques encourageantsPar ailleurs, la HAS indique que "le mécanisme d’action du Paxlovid laisse espérer une efficacité maintenue sur les différents ­variants, y compris Omicron". Et pour cause, composée de nirmatrelvir et de ritonavir (un antiviral contre le VIH), la pilule de Pfizer ne vise pas la protéine Spike, susceptible de muter, mais elle inhibe une protéase –c’est-à-dire une enzyme nécessaire à la réplication du virus. Le Paxlovid peut-il donc réellement changer la donne?Contacté par Sputnik, le Pr Bernard Bégaud, pharmacologue et auteur de La France malade du médicament (Éd. de l’Observatoire), préfère se montrer prudent: "Il faut toujours regarder l’histoire car en pharmacologie, vous avez des classes [médicamenteuses, ndlr] ‘maudites’."Il poursuit: "On a essayé des traitements antiviraux pour la grippe à l’apparition des premiers symptômes, on a abandonné."Limiter l’utilisation aux personnes immunodépriméesNéanmoins, le Pr Bégaud souligne que ce type de produit pourrait avoir un intérêt uniquement pour une population très précise telle que "les transplantés rénaux, les diabétiques ou les obèses, par exemple, qui ont déjà reçu quatre doses de vaccin". En clair, les catégories les plus à risque.La HAS a d’ailleurs précisé que le Paxlovid s’adresse aux personnes à risque (immunodéprimées ou très âgées), atteintes de certaines maladies rares, ou encore susceptibles de développer une forme sévère du virus.Une liste de contre-indications longue comme le brasReste que la population cible de ce traitement devrait être restreinte. En effet, le Paxlovid est contre-indiqué pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale sévère ou d’insuffisance hépatique, mais également pour les femmes enceintes. La HAS a aussi listé un nombre non négligeable d’interactions médicamenteuses. Ainsi, sous peine de faire des "réactions graves", il est déconseillé de prendre le Paxlovid avec notamment certains analgésiques, neuroleptiques, antihistaminiques et médicaments anticancéreux.En outre, parmi les patients ayant participé à l’étude de Pfizer, 1,7% d’entre eux ont dû arrêter le traitement à cause d’effets indésirables tels que l’altération du goût (dysgueusie), des diarrhées et des vomissements. Autant d’éléments qui font dire au Dr Bégaud qu’il n’est pas certain que le Paxlovid "soit une révolution thérapeutique".Selon lui, pour lutter efficacement contre le Covid-19, il est nécessaire de respecter les gestes barrières "qui ont été totalement oubliés quand on voit monter les infections pour gastro-entérite, on sait ce que cela veut dire", glisse le Dr Bégaud. Par ailleurs, il juge qu’il faut continuer à utiliser les vaccins, "même s’ils ne sont pas parfaits" et enfin poursuivre l’amélioration des services de réanimation dans les hôpitaux.

