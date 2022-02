https://fr.sputniknews.com/20220205/le-car-des-militants-rn-attaque-a-marseille-alors-quil-partait-pour-reims---video-1055000516.html

Le car des militants RN attaqué à Marseille alors qu’il partait pour Reims - vidéo

En route vers Reims pour assister au meeting de Marine Le Pen, le car transportant les militants du parti a été caillassé à Marseille. Des faits condamnés par... 05.02.2022, Sputnik France

Les militants du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône ont eu un départ mouvementé de la cité phocéenne. En route pour Reims afin d’assister au meeting de Marine Le Pen, leur car a été attaqué par des opposants à la candidate.Des vidéos publiées par la chaîne Tiktok "Cpadeslol" reprises sur Twitter montrent la scène qui se passe à proximité du stade Vélodrome. Sur les images, il est possible de distinguer plusieurs personnes qui attaquent le véhicule.Le conducteur du bus a été blessé dans ce guet-apens, a précisé sur Twitter Jordan Bardella, président du RN.Le Rassemblement national condamnePlusieurs personnalités du parti ont condamné ces faits. Jordan Bardella a apporté son soutien aux militants attaqués et a affirmé que l’impunité des racailles a trop duré et qu’il est temps de les mettre au pas.Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, a lui aussi soutenu les "militants agressés simplement parce qu’ils aiment la France".Le camp d’Éric Zemmour a également tenu à s’exprimer sur ce caillassage. Stanislas Rigault, président de Génération Z, a apporté son soutien aux militants et a réclamé de l’ordre.Gilbert Collard, récemment passé du RN à Reconquête, a affirmé que quel que soit le candidat, c’est un symbole de la démocratie qui est attaqué.Un meeting attenduMarine Le Pen présente ce samedi 5 février son programme à Reims lors d’une "convention présidentielle" où 3.000 personnes sont attendues. La candidate, qui souhaite lancer sa campagne, peut compter sur le soutien de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a enregistré une vidéo de soutien à Mme Le Pen.Ainsi, elle souhaite se démarquer en montrant sa crédibilité au niveau européen face à son rival Éric Zemmour qui tient le même jour un meeting à Lille où 5.000 à 7.000 personnes sont attendues. Ce sera également l’occasion pour Marine Le Pen de remobiliser ses troupes après la vague de défections qui a touché le parti.Pour cela, elle compte jouer la carte de la proximité avec les Français en donnant le coup d’envoi de l’opération "5.000 marchés" qui verra des bus à son effigie sillonner la France, ce qui permettra à la candidate de participer à des réunions publiques.

