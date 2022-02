https://fr.sputniknews.com/20220205/lelevage-selectif-de-ces-deux-races-de-chien-est-interdit-en-norvege-1055003186.html

L’élevage sélectif de ces deux races de chien est interdit en Norvège

L’élevage sélectif de ces deux races de chien est interdit en Norvège

Depuis le 31 janvier, l’élevage sélectif d’épagneuls Cavalier King Charles et de bouledogues entre en violation avec la loi norvégienne sur la protection des... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T17:04+0100

2022-02-05T17:04+0100

2022-02-05T17:04+0100

insolite

chiens

norvège

bouledogue

élevage

défenseurs des animaux

animaux domestiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0c/1044243890_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_416f46fbcac2b0b0f9cbee7607ed3aec.jpg

La Norvège a décidé le 31 janvier d’interdire l’élevage sélectif d’épagneuls Cavalier King Charles et de bouledogues, rapporte la Société norvégienne pour la protection des animaux qui le qualifie de "victoire totale pour les chiens".Cette décision a été prise par le tribunal de district d’Oslo qui trouve cette pratique contraire à la loi sur la protection des animaux, car l’élevage sélectif entraîne de nombreux problèmes de santé comme des conditions respiratoires graves, des affections oculaires, infections cutanées, problèmes cardiaques et problèmes articulaires.Une interdiction générale?Pourtant, il ne s’agit pas d’une interdiction totale mais "d'un jugement très approfondi et fondé sur des principes, qui fournit un cadre juridique important pour l'élevage", déclare un avocat.L’organisme souligne que le pays possède "l'infrastructure et la technologie pour être en mesure de réaliser un bon travail de sélection scientifiquement fondé".

norvège

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

insolite, chiens, norvège, bouledogue, élevage, défenseurs des animaux, animaux domestiques