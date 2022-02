Porter des vêtements de ces quatre couleurs attire les moustiques, selon une étude

https://fr.sputniknews.com/20220206/porter-des-vetements-de-ces-quatre-couleurs-attire-les-moustiques-selon-une-etude-1055013903.html

Alors que la dengue, maladie véhiculée par les moustiques, a récemment fait des ravages en Inde, une étude vient mettre en lumière le comportement de ces insectes, parfois bien incommodants.Des chercheurs de l’université de Washington ont ainsi découvert que les moustiques étaient attirés par des couleurs spécifiques, rapporte un communiqué de l’établissement. Les animaux comptent surtout sur leur odorat pour trouver un hôte à piquer, mais leurs yeux prennent ensuite le relais, comme le démontrent les résultats d’une étude publiée dans la revue Nature Communications.Rouge, orange, noir et cyanLes chercheurs se sont concentrés sur l’espèce Aedes aegypti, et particulièrement sur les femelles, puisque ce sont elles qui piquent et boivent le sang chez les moustiques. Les scientifiques ont placé les insectes dans des boîtes, en présence de différents points de couleurs. Ils ont ensuite pulvérisé des stimulus olfactifs, pour voir si les sujets se dirigeaient vers une couleur précise.Résultats: le noir, l’orange et le cyan attirent bien les moustiques. Mais par-dessus tout, c’est la couleur rouge, laquelle possède l’une des longueurs d’onde les plus élevées, qui stimule les insectes. Un problème pour l’être humain, dont la peau dégage naturellement une signature rouge.Filtrer les couleurs attrayantes de la peau pourrait donc empêcher les moustiques de piquer. Pour cela, mieux vaut privilégier les vêtements verts, violets, bleus ou blancs, couleurs que ces insectes semblent ignorer.Vecteurs de maladiesLes moustiques sont connus pour être d’importants vecteurs d’agents pathogènes pour l’homme. Ils transmettent notamment la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya. Il a fallu des décennies à certains pays pour venir à bout de ces maladies, à l’exemple de la Chine, qui s’est finalement débarrassée du paludisme en 2021, après 70 ans de lutte.En novembre, l’Inde avait pour sa part connu une flambée de cas de dengue. New Delhi avait notamment été frappée de plein fouet, enregistrant un record de contaminations depuis 2015. Dans certains pays africains, des observateurs ont en outre alerté contre un relâchement dans le lutte antipaludique, depuis l’arrivée du Covid-19.En France métropolitaine, 164 cas de dengue importés ont été répertoriés entre mai et décembre 2021, la plupart venant d’outre-mer, notamment de La Réunion. L’île de l’océan Indien avait déjà été ravagée par plusieurs épidémies de chikungunya, entre 2005 et 2010.

