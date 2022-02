https://fr.sputniknews.com/20220207/lotan-etudie-un-renforcement-plus-serieux-de-son-flanc-est-1055035892.html

L’Otan étudie un renforcement plus sérieux de son flanc est

L’Otan étudie un renforcement plus sérieux de son flanc est

Les forces supplémentaires récemment déployées par l’Otan sur son flanc est pourraient y rester pour un délai plus long que prévu initialement, a laissé... 07.02.2022, Sputnik France

Le récent renforcement de la présence militaire de l’Otan en Europe de l’Est pourrait revêtir un caractère plus permanent, a déclaré ce lundi 7 février le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg.Selon lui, des consultations sont en cours au sein de l’Otan en vue de "raffermir davantage la défense et la dissuasion". Pourtant, aucune décision sur un renforcement à long terme de l’Alliance en Europe de l’Est n’est encore prise, a-t-il souligné.Exercices russo-biélorussesPour sa part, le chef du Comité militaire de l’Otan, le Tchèque Petr Pavel, a annoncé ce lundi que l’Alliance envisageait d’envoyer des renforts dans les Républiques baltes et en Pologne si les troupes russes déployées depuis mi-janvier en Biélorussie pour des exercices conjoints y restent de manière permanente.Dans le même temps, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a promis que Washington continuerait à travailler "avec ses alliés et partenaires" pour "accroître significativement l'assistance à l'Ukraine" afin de l'aider à "se préparer à se défendre".La semaine dernière, les États-Unis ont envoyé 3.000 soldats en Pologne et en Roumanie, qui partagent des frontières communes avec l’Ukraine, sur fond de regain de tensions autour du Donbass.

