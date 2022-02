https://fr.sputniknews.com/20220207/pour-moscou-ses-relations-avec-loccident-ont-atteint-leur-masse-critique-1055028288.html

Pour Moscou, ses relations avec l’Occident ont atteint leur "masse critique"

Pour Moscou, ses relations avec l’Occident ont atteint leur "masse critique"

Pour éviter l’aggravation de la situation concernant la prétendue menace russe en Europe, l’Occident doit arrêter son "hystérie", estime le ministère russe des... 07.02.2022, Sputnik France

Dans le contexte de l’escalade des tensions entre la Russie et l’Otan, le sujet des garanties de sécurité reste prioritaire pour Moscou et est déterminant concernant la poursuite du dialogue entre le Kremlin et la Maison-Blanche, a expliqué Vladimir Ermakov, chef du département pour la non-prolifération et le contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.Si deux groupes de travail russo-américains se penchent actuellement sur le sujet des "principes et objectifs du contrôle des armements" ainsi que "des actions capables d’avoir un effet stratégique", le calendrier des nouvelles rencontres n’a pas été établi pour le moment.La "duplicité" de l’OccidentLe diplomate a d’ailleurs évoqué la "duplicité" des pays de l’Occident qui, d’une part, déploient des ogives nucléaires américaines et, de l’autre, craignent que le référendum constitutionnel en Biélorussie n’y rende possible le déploiement d’armes nucléaires russes.Crise ukrainienneLe Kremlin dément tout projet d'invasion de l’Ukraine, affirmant que sous prétexte d’une menace russe, plusieurs pays de l’Otan, dont les États-Unis, ont déployé fin janvier des forces supplémentaires en Europe de l’Est. Moscou explique la présence de ses troupes près de la frontière ukrainienne par la tension persistant dans la région et insiste sur sa demande de garanties juridiques de non-élargissement de l'Otan.À en croire un journaliste de CNN, lors de leur récent entretien téléphonique, M.Biden aurait mis en garde M.Zelensky contre une "invasion russe presque certaine une fois que le sol aura gelé en février". En réponse, ce dernier aurait qualifié cette menace de "dangereuse mais ambiguë" et aurait demandé à son homologue de "se calmer".

