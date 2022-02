https://fr.sputniknews.com/20220207/pourquoi-les-francais-se-tournent-ils-vers-les-voitures-de-plus-de-15-ans-1055028132.html

Pourquoi les Français se tournent-ils vers les voitures de plus de 15 ans?

Pourquoi les Français se tournent-ils vers les voitures de plus de 15 ans?

Alors que la voiture reste le mode de transport privilégié des Français, en janvier dernier il s’est vendu davantage de véhicules de plus de 15 que de neufs... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T14:15+0100

2022-02-07T14:15+0100

2022-02-07T14:15+0100

france

automobile

vieillissement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1054959798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97bffc2a8dc23170d4fe35390b4ee954.jpg

Les trois quarts des Français continuent d’utiliser la voiture pour leurs déplacements quotidiens, selon plusieurs études. Celle d’Ipsos pour la Fabrique de la Cité indique qu’ils sont même 79% en dehors de la région Île-de-France, 86% en zone rurale et 87% en zone périurbaine.Les ventes de voitures neuves restaient freinées au mois de janvier par la pénurie de semi-conducteurs. À la surprise générale, au même mois de janvier, on a vendu davantage de voitures de plus de 15 ans.Le parc automobile vieillitLe prix des voitures ne cesse d’augmenter tandis qu’elles deviennent de plus en plus fiables, d’où le fait que les conducteurs les gardent plus longtemps et que le parc automobile vieillisse, explique Europe 1.L'âge moyen était de neuf ans en 2017, et il a depuis grimpé à 10,6 ans. Cette tendance ne devrait pas évoluer.Une voiture sans trop dépenserL’une des raisons évoquées est le pouvoir d’achat. Selon la radio, les clients cherchent dans l’immédiat une voiture ayant fait ses preuves sans trop dépenser avant de passer éventuellement à l’électrique ou à l’hybride.Julien Billon, directeur général de AAA Data, a précisé que l’acheteur d’un véhicule neuf "a en moyenne 57 ans alors qu’un acheteur de véhicule d’occasion de plus de 15 ans, c’est 42 ans".Parmi les ventes d’occasion de plus de 15 ans, AAA Data signale que les Renault Clio, Twingo et la Peugeot 206 étaient plébiscitées en janvier.Les SUV constituent 19% du parc, les voitures électriques 1%, tandis que le nombre de voitures de luxe s’établit à 1.180.325 (2,1% du parc total).

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

france, automobile, vieillissement