https://fr.sputniknews.com/20220208/poutine-voulez-vous-que-la-france-entre-en-guerre-contre-la-russie---video-1055040087.html

Poutine: "voulez-vous que la France entre en guerre contre la Russie?" - vidéo

Poutine: "voulez-vous que la France entre en guerre contre la Russie?" - vidéo

Les pays de l’Europe, y compris la France, courent le risque d’une confrontation militaire avec la Russie si l’Ukraine adhère un jour à l’Otan et tente de... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T09:22+0100

2022-02-08T09:22+0100

2022-02-08T09:22+0100

garanties de sécurité

russie

france

ukraine

guerre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1055040062_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_308757e66aa627160ebe550316c0dd65.jpg

S’exprimant à l’issue de longs pourparlers avec son homologue français à Moscou, dans le contexte des tension entre la Russie et l’Otan, Vladimir Poutine a tenu à expliquer la "logique" du Kremlin en matière de relations avec l’Alliance.Le Président a de nouveau souligné que la Russie était "catégoriquement contre" l’élargissement de l’Alliance avec l’adhésion de nouveaux membres car cela représentait "une menace".Il a ensuite énuméré les risques que courent les membres de l’Otan si l’Ukraine y adhère. D’après lui, ils sont d’autant plus grands que Kiev considère toujours la Crimée comme sienne et admet sa reprise par des moyens militaires.Vers une guerre avec l’Otan?Si l’Ukraine devient membre de l’Alliance, a poursuivi Vladimir Poutine, et que Kiev prend les armes, la confrontation militaire est inévitable compte tenu du fait que l’article 5 de la charte de l’Otan est toujours en vigueur. Pour rappel, cette dernière stipule qu’une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre l’ensemble du bloc.Des pourparlers "utiles"Emmanuel Macron est arrivé lundi à Moscou après avoir eu trois entretiens téléphoniques avec son homologue la semaine dernière. Dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) publié le 5 février, il a trouvé "légitime que la Russie pose la question de sa propre sécurité", mais a souligné son intention d’insister sur "la sécurité et la souveraineté de l’Ukraine ou de tout autre État européen".Les discussions ayant duré plus de cinq heures, Emmanuel Macron les a considérées comme "utiles" tout en soulignant qu'il y avait des "convergences". Il a estimé qu’il était "nécessaire de travailler très rapidement pour éviter une dégradation de la situation" et que les prochains jours seraient "déterminants". Ce mardi, il doit se rendre à Kiev pour s’entretenir avec Volodymyr Zelensky.

russie

france

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

russie, france, ukraine, guerre