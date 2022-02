https://fr.sputniknews.com/20220209/un-international-marocain-offre-une-maison-aux-parents-du-petit-rayan-mort-dans-un-puits-1055063440.html

Un international marocain offre une maison aux parents du petit Rayan, mort dans un puits

09.02.2022

Le décès tragique du petit Rayan, âgé de cinq ans, dans un puits de 35 mètres de profondeur au Maroc ayant suscité un fort émoi dans de nombreux pays, un hommage à l’enfant a été rendu par plusieurs personnalités publiques.Parmi les sportifs, l’international marocain Abderrazak Hamdallah a été touché au point d’accorder de l’aide à la famille du défunt.L’attaquant du club saoudien Ittihad Djeddah a par ailleurs appelé les célébrités et personnalités publiques à se mobiliser également.Le monde du sport solidaireDes sportifs de plusieurs disciplines ont exprimé eux aussi leur solidarité suite au décès du garçon, suivi, le jour de ses obsèques, d’une tragédie similaire ayant emporté la vie d’un autre enfant ayant chuté dans un puits.Ainsi, le joueur du PSG et international marocain Achraf Hakimi a rendu hommage à Rayan via son compte Twitter, tout comme l’ancien sélectionneur de l’équipe marocaine de football entre 2016 et 2019, Hervé Renard.Les messages de soutien ont été publiés en outre par l’international tricolore Wissam Ben Yeder ou encore le joueur du Milan AC, Ismaël Bennacer, qui a mis en valeur le courage du garçon, qui "restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer".Autre acte de générositéEn ces jours où le deuil touchant le Maroc suscite la mobilisation de plusieurs personnalités connues, l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané est venu en aide à une famille camerounaise qui s’est également retrouvée en détresse.Comme l’a rapporté sur la chaîne camerounaise Equinoxetv l’entraîneur Jean Paul Akono, le footballeur a sans hésiter couvert les frais du fils de la famille en question, qui était entre la vie et la mort après un accident."[La famille] était en détresse car une moto avait percuté leur enfant qui avait des fractures et des blessures un peu partout sur le corps; il était proche de la mort et ses parents n’avaient pas les moyens pour payer les soins. Et Sadio, qui se trouvait dans cet hôpital (car il s’y faisait soigner après son choc contre le Cap-Vert) a décaiss[é] 400.000 FCFA [environ 600 euros, ndlr] ce qui a soulagé cette famille", a expliqué l’entraîneur.

