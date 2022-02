https://fr.sputniknews.com/20220210/tombe-sur-les-voies-un-malvoyant-passe-sous-le-rer-et-en-sort-indemne-1055082555.html

Tombé sur les voies, un malvoyant passe sous le RER et en sort indemne

Tombé sur les voies, un malvoyant passe sous le RER et en sort indemne

Un homme mal voyant a chuté sur les voies du RER B au moment où un train entrait en gare dans la ville d'Antony dans les Hauts-de-Seine. L'accidenté a pris la... 10.02.2022

Un drame a été évité à la station RER B du parc de Sceaux à Antony dans les Hauts-de-Seine. Les faits se sont déroulés le 9 février dans l’après-midi. Selon des témoignages, relayés par Le Parisien, un homme, mal voyant, s’est approché trop près du bord du quai au moment où le train entrait en gare.Tombé et se rendant compte qu’il était dans l’incapacité de se relever, l’homme a pris la seule bonne décision: s’allonger dans le sens du rail et se plaquer tant que possible au sol.Le train s’est immobilisé et l’homme, indemne, a pu remonter sur le quai.Suite à l’incident, le trafic du RER B, dans le seul sens Paris Province, a été brièvement interrompu. Les pompiers ont dû intervenir.Comment réagir en cas de chute sur les voiesEn cas de chute sur les voies du métro, plusieurs experts en transports en commun recommandent de ne pas essayer de remonter sur le quai: il faut attendre une personne qui pourra tirer le passager tombé sur le quai.Si le métro arrive, la seule bonne décision est de s’allonger dans le creux entre les rails. Dans cette position, il y a plus de chances de s’en sortir indemne.Si la personne tombée ne voit pas le train approcher, il faut courir jusqu'à l'endroit où s'arrête le premier wagon du métro pour que le personnel de la station soit alerté.

