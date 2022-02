https://fr.sputniknews.com/20220218/les-autorites-de-donetsk-annoncent-levacuation-de-la-population-vers-la-russie-1055219858.html

Les républiques autoproclamées du Donbass annoncent l'évacuation de la population vers la Russie

Dans un contexte d'aggravation de la situation et de multiplication des tirs entre le Donbass et l'Ukraine, les autorités des deux républiques autoproclamées... 18.02.2022, Sputnik France

crise ukrainienne

ukraine

donbass

république populaire autoproclamée de donetsk (rpd)

évacuation

russie

Les autorités des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk (est de l’Ukraine) ont appelé ce vendredi leurs résidents à entamer une évacuation vers la Russie. Le chef de la république de Donetsk, Denis Pouchiline, a été le premier à annoncer l'évacuation. Il s’agit d'abord des femmes, des enfants et des personnes âgées, a-t-il souligné. Des logements ont été préparés pour accueillir les réfugiés dans la région russe de Rostov (Sud), selon lui.Une mesure en vue de sauver des viesLes évacués recevront tout ce qui leur est nécessaire. Des conditions ont été créées dans les postes de contrôle de la frontière pour assurer un passage rapide, a-t-il ajouté.Il a également demandé à ses compatriotes de "garder la maîtrise de soi et le calme".Ses déclarations ont été suivies de celles de Leonid Passetchnik, chef de la république autoproclamée de Lougansk. Il a chargé les autorités locales et les forces de l'ordre d'organiser l'évacuation des infrastructures publiques et d'aider les habitants à gagner les postes de contrôle à la frontière.Le conflit s'aggraveLa veille, toutes les parties au conflit armé dans l’est de l’Ukraine avaient constaté une aggravation de la situation sur la ligne de contact. Les échanges de tirs se sont multipliés, des blessés sont à déplorer.Jeudi matin, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont déclaré que l’armée ukrainienne avait ouvert le feu sur leurs positions avec des armements lourds, ignorant ainsi les accords de Minsk.Cependant, le ministre ukrainien de la Défense, Alexeï Reznikov, a déclaré ce 18 février que "la probabilité d’une escalade militaire d’envergure dans le Donbass est peu élevée".

ukraine

donbass

russie

ukraine, donbass, république populaire autoproclamée de donetsk (rpd), évacuation, russie