Poutine constate "une aggravation de la situation dans le Donbass"

Poutine constate "une aggravation de la situation dans le Donbass"

Le chef du Kremlin a constaté ce vendredi 18 février une aggravation de la situation dans le Donbass, théâtre depuis 2014 d'une confrontation entre forces... 18.02.2022, Sputnik France

La situation dans le Donbass ukrainien est en train de s'aggraver, a estimé ce vendredi 18 février le Président russe Vladimir Poutine.Il a de nouveau appelé les autorités de Kiev à implémenter les accords de Minsk censés résoudre le conflit dans le sud-est du pays et à se mettre à la table des négociations avec des représentants des "républiques populaires" de Donetsk et de Lougansk."Plus tôt cela se produira, mieux ce sera", a-t-il souligné.Plus tôt dans la journée, les autorités des entités autoproclamées ont annoncé l'évacuation de leurs habitants vers la Russie, accusant les forces gouvernementales de préparer une offensive contre les positions des indépendantistes.Les sanctions inévitables?Vladimir Poutine s'est d'ailleurs déclaré persuadé que les pays occidentaux continueraient à imposer des sanctions contre la Russie indépendamment de l'évolution de la situation dans le Donbass.Plus tôt dans la journée, le chef du Pentagone Lloyd Austin s'est entetenu par téléphone avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, prônant la désescalade et le règlement diplomatique de la crise autour de l'Ukraine.

