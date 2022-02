https://fr.sputniknews.com/20220219/de-nouvelles-regions-russes-sont-pretes-a-accueillir-des-refugies-du-donbass---videos-1055239875.html

De nouvelles régions russes sont prêtes à accueillir des réfugiés du Donbass - vidéos

De nouvelles régions russes sont prêtes à accueillir des réfugiés du Donbass - vidéos

D'autres régions russes ont fait savoir par un communiqué qu'elles proposaient à leur tour d'accueillir des réfugiés, alors que l'évacuation des populations... 19.02.2022

La solidarité avec les réfugiés des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk prend de l’ampleur en Russie. La région de Bryansk, frontalière à l’Ukraine, a annoncé à Sputnik dans un communiqué de presse être prête à accueillir 500 personnes. Elle prépare actuellement des sites d’accueil dans lesquels de la nourriture et des soins médicaux seront fournis.En Mordovie, le chef de la république Artem Zdunov a chargé le gouvernement régional de préparer l'accueil sur son territoire de ressortissants des républiques de Donetsk et Lougansk. Selon le communiqué de presse obtenu par Sputnik, leur nombre sera là-aussi de 500 personnes. Le gouverneur de la région de Yaroslavl, Mikhail Evraev, a annoncé sur sa page Instagram que sa région apportera sa contribution en accueillant principalement des familles avec enfants. Il a invité ceux qui ont la possibilité d’accueillir des personnes à le faire.Le député de la Douma, Evgeny Revenko a annoncé que la région de Voronej était prête à en accueillir 4.500. Les régions de Samara, Perm, Orenbourg et Belgorod ont également fait savoir qu’elles étaient disposées à accueillir des populations en provenance de Donetsk et Lougansk.Situation à RostovLa région de Rostov est la première a avoir mis en œuvre cet accueil. Le 18 février, elle a accueilli ses premiers réfugiés. Elle a déclaré l’état d’urgence le 19 février et annoncé à Sputnik qu’elle planifiait d’en accueillir 900.000.Le Président russe a promis que tout réfugié arrivant du sud-est de l'Ukraine recevrait 10.000 roubles, soit l’équivalent de 115 euros, aux frais du budget russe. Le 19 février, le ministère des Situations d’urgence de Donetsk a fait savoir que plus de 6.600 personnes ont été évacuées dans la nuit du 18 au 19 février. La république autoproclamée de Lougansk a quant à elle annoncé en avoir évacué près de 25.000.Au micro de Sputnik, une habitante de la région de Lougansk a raconté les conditions de son départ pour la Russie. Elle a expliqué que la situation était effrayante et qu’elle n’avait pas attendu d’être dans un bus pour partir. Celle-ci a rejoint la Russie avec l’aide d’un voisin.Une habitante de la région de Donetsk a déclaré à Sputnik avoir été très bien accueillie à son arrivée en Russie. Elle espère que cet éloignement temporaire durera le temps que la situation se stabilise.Les évacuations se poursuiventDans la république autoproclamée de Donetsk, les évacuations continuent. En plus des bus, des trains ont été affrétés samedi 19 février pour permettre à la population de rejoindre la Russie. Les gouvernements de la république de Donetsk et de Lougansk ont décrété la mobilisation générale. Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk, a exhorté dans un message vidéo le 19 février ses citoyens qui sont réservistes à se rendre dans les centres de l’armée.Plus tard dans la matinée, le chef de la République populaire de Lougansk, Leonid Passetchnik, a également annoncé la mobilisation générale en interdisant de quitter la région aux hommes âgés de 18 à 55 ans. Le commissaire militaire de la région de Lougansk, Andrei Gubanov a déclaré qu’environ 3.000 personnes se sont déjà rendues dans ces établissements.Le 18 février, un porte-parole du département d'État américain a déclaré aux journalistes en marge de la conférence de Munich sur la sécurité que les opérations d’évacuation de civils du Donbass sont un "élément de propagande [russe] visant à justifier ‘l'invasion imminente’ de l'Ukraine". Pour l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, il s’agit de nouvelles fausses informations qui "suscitent une perplexité particulière".

