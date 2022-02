https://fr.sputniknews.com/20220220/des-sentiers-pieges-aux-barbeles-font-une-nouvelle-victime-en-haute-savoie-1055263617.html

Des sentiers piégés aux barbelés font une nouvelle victime en Haute-Savoie

Un traileur s’est blessé samedi 19 février en Haute-Savoie. Celui-ci a lourdement chuté alors qu’il parcourait les sentiers sur les hauteurs du hameau de... 20.02.2022, Sputnik France

Attention aux fils barbelés lors de promenades dans la nature. Un traileur s’est blessé après une lourde chute causée par un piège posé au sol en Haute-Savoie, annonce Le Dauphiné libéré.Alors qu’il parcourait les hauteurs du hameau de Vincy, l’homme a lourdement chuté et s’est blessé à la cheville sur l’un des pièges à base de câbles et de fils barbelés, installés à même le sol et tendus en travers des chemins.Le quotidien a déclaré que les pièges avaient visiblement été posés afin de décourager les vététistes, traileurs ou promeneurs les empruntant. Un signalement a été effectué auprès de la gendarmerie. Un appel à la vigilance à été lancé et ceux qui emprunteront les sentiers de la Mandallaz sont invités à redoubler d’attention afin d’éviter de se blesser.Cet incident n’est pas le premier dans la région puisqu’en septembre 2021, des rangées de clous biseautés avaient été volontairement plantées en travers des sentiers du Parmelan.Des incidents qui se multiplientDepuis 2004, ces dispositifs ont fait une cinquantaine de victimes selon le Collectif de défense des loisirs verts (Codever) auprès de Swissinfo. Cédric Ficht, directeur de l’agence de l’Office national des forêts (ONF) à Schirmeck (Bas-Rhin) et Ludovic Lechner, référent de la Mountain Bickers Foundation (MBF) pour le massif des Vosges ont déclaré à 20Minutes que leur déploiement s’était accéléré ces derniers mois en Alsace. Dans cette région, deux cyclistes ont été blessés par ces pièges entre septembre 2021 et janvier 2022.Ce phénomène touche d’autres départements français comme par exemple le Var. En janvier dernier, Fred Glo, propriétaire d’une boutique spécialisée dans les vélos, a déclaré à Var Matin avoir constaté des fils de fer tendus et quasi-invisibles à hauteur d’homme dans la forêt cogolinoise.Une personne condamnée par la justiceEn 2015, un chasseur de l’Hérault avait été condamné à neuf mois de prison dont un ferme pour avoir piégé un vététiste, rapporte Midi Libre. Il voulait se venger de ce dernier suite à un conflit. Mais les gendarmes sont parvenus à l’identifier et ont retrouvé chez lui des pièces identiques à celles découvertes dans la nature.Lors de son procès, celui-ci a été incapable d’expliquer son geste.

france

alsace

haute-savoie

