La Russie dit avoir capturé un militaire ukrainien après un combat à la frontière

La Russie dit avoir capturé un militaire ukrainien après un combat à la frontière

21.02.2022

2022-02-21T15:39+0100

2022-02-21T15:39+0100

2022-02-21T16:11+0100

Les services de renseignement de la Russie ont capturé un militaire ukrainien qui tentait de pénétrer sur le territoire russe, selon le directeur du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, Alexandre Bortnikov, qui l’a annoncé lors d'une réunion du Conseil de sécurité ce 21 février. Il a ajouté que deux groupes de saboteurs étaient entrés sur le territoire russe depuis la République autoproclamée de Lougansk et de la direction de Marioupol. Le directeur du Service fédéral de sécurité russe a souligné que, dans l'ensemble, la situation à la frontière était stable et sous contrôle.Les militaires russes détruisent deux blindés ukrainiensLe ministère russe de la Défense et le Service fédéral de sécurité ont déclaré que, ce matin, les forces de sécurité ont empêché un groupe de saboteurs ukrainiens de violer la frontière d'État russe. Au cours d'un échange de tirs, deux véhicules de combat d'infanterie des forces armées ukrainiennes auraient pénétré sur le territoire russe pour évacuer les saboteurs. Les deux blindés ont été touchés. Cinq membres du groupe ont été tués et aucun militaire russe n'a été blessé.

