https://fr.sputniknews.com/20220221/risque-dattentat-en-russie-le-kremlin-reagit-au-message-de-lambassade-us-1055273378.html

Risque d'attentat en Russie? Le Kremlin réagit au message de l'ambassade US

Risque d'attentat en Russie? Le Kremlin réagit au message de l'ambassade US

"Une pratique inhabituelle de la part des missions diplomatiques." Commentant l’avertissement de l'ambassade américaine sur un risque d'attentats en Russie, le... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T13:49+0100

2022-02-21T13:49+0100

2022-02-21T13:51+0100

russie

ukraine

états-unis

attentat

dmitri peskov

kremlin

escalade dans le donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1045195785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da8b3b9afa70f053c665c1184d77ada.jpg

Après que l'ambassade américaine à Moscou a publié une mise en garde contre le risque d'attentats dans de grandes villes russes, le Kremlin a décidé d’enquêter pour savoir si les États-Unis avaient partagé ces informations avec leurs collègues russes par le biais de canaux appropriés."C'est une pratique très, très inhabituelle de la part d’une mission diplomatique", a ajouté Dmitri Peskov.La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova s’est, elle, étonnée de la diffusion d’une telle information, se demandant "quoi faire de ça?".Le président du comité de la Douma d’État sur la sécurité et la lutte contre la corruption, Vassily Piskaryov, a pour sa part rappelé que d’après la législation de la Russie, le non-partage d’informations sur un crime terroriste planifié est "passible de responsabilité pénale".Avertissement USL'ambassade des États-Unis à Moscou a informé le 20 février sur le risque d'attentats dans des lieux publics à Moscou, Saint-Pétersbourg et à la frontière ukrainienne dans le contexte des tensions autour de l'Ukraine.Tensions autour de l’UkraineLes tensions se sont accrues depuis plusieurs jours dans le Donbass, où les autorités locales dénoncent une multiplication des bombardements par l’armée ukrainienne, ayant fait des victimes parmi les civils entre les 19 et 20 février. Tandis que la mobilisation générale a été annoncée samedi, femmes, enfants et personnes âgées sont évacués vers la Russie.Washington accuse Moscou de préparer une invasion depuis plusieurs semaines en massant des troupes à la frontière ukrainienne. L’administration Biden s’était d’ailleurs risquée à quelques pronostics sur la date d’une hypothétique entrée en guerre, avant de rétropédaler.Le Kremlin nie de son côté toutes velléités à l’encontre de son voisin. Certaines troupes russes impliquées dans des exercices ont été rappelées sur leur lieu de déploiement après les exercices, a récemment précisé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

russie, ukraine, états-unis, attentat, dmitri peskov, kremlin