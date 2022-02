https://fr.sputniknews.com/20220222/distrait-par-son-portable-il-chute-dans-une-trappe-dans-un-magasin--video-1055305064.html

Distrait par son portable, il chute dans une trappe dans un magasin – vidéo

Distrait par son portable, il chute dans une trappe dans un magasin – vidéo

Un homme à Istanbul a fait une chute dans une trappe alors qu’il se promenait dans un centre commercial, rapporte TRT Haber. Celui-ci, distrait par son... 22.02.2022, Sputnik France

Absorbé par son téléphone portable, un jeune homme de 19 ans a fait une chute dans une trappe à Istanbul, relate la chaîne de télévision publique turque TRT Haber. Abdullah Mut se promenait dans un centre commercial le 14 février au moment des faits. Celui-ci avait les yeux rivés sur son écran et marchait en même temps.Face à lui se dressait une trappe laissée ouverte par un employé qui attendait une livraison de marchandises dans son magasin. Le préposé n’a pas vu l’adolescent arriver, étant visiblement lui-aussi distrait sur les images, et a réagi seulement lorsque M.Mut a chuté.Dans sa chute, il a eu la chance de tomber sur des cartons qui étaient empilés dessous, qui ont pu amortir la chute de ce dernier et éviter de sérieuses blessures.L’intéressé s’est ensuite demandé, selon un témoin cité par le Daily Mail suite à l’incident, pourquoi c’était ouvert et où étaient ses lunettes. Un commerçant situé dans l’allée en question a déclaré qu’il aurait pu se casser les jambes et les bras dans cet accident.L’adolescent à quant à lui déclaré ne rien avoir vu et être tombé. Après sa chute, il est retourné au bureau, comme si de rien était.

