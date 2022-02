https://fr.sputniknews.com/20220222/un-maire-de-lessonne-cartonne-sur-tiktok-avec-ses-videos-decalees-1055287753.html

Un maire de l'Essonne cartonne sur TikTok avec ses vidéos décalées

Un maire de l'Essonne cartonne sur TikTok avec ses vidéos décalées

Depuis décembre 2021, François Parolini, maire d’Itteville dans l’Essonne, poste régulièrement des vidéos sur TikTok. L’élu, qui cherche à se rapprocher des... 22.02.2022, Sputnik France

2022-02-22T06:14+0100

2022-02-22T06:14+0100

2022-02-22T06:14+0100

france

maire

tiktok

essonne

communication

politique

jeunes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1045854999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0020026d7c505f2248d30d97a9505760.jpg

Monsieur Parolini est un maire pas comme les autres, rapporte Ouest-France. Le maire d’Itteville, dans l’Essonne, est en effet un célèbre tiktokeur. Celui-ci a décidé de faire partager son quotidien sur la plateforme depuis décembre 2021.Le 21 février, il comptait plus de 3.800 abonnés et sa vidéo la plus vue comptait au-delà de 455.000 visionnages. Auprès du quotidien régional, l’élu divers gauche a reconnu que ce succès était pour le moins inattendu.L’édile a assuré qu’il ne recherchait pas la gloire, mais à montrer son action pour la population de manière transparente. Sa première adjointe Laetitia Colonna l’a confirmé auprès du média.Cette communication se matérialise aussi par une activité sur Facebook et Instagram.Inciter les jeunes à s’intéresser à la politiqueSi l’édile a choisi de se lancer sur TikTok, c’est pour se rapprocher des jeunes qui boudent Facebook et qui n’ont aucune information sur ce qui se passe dans la commune.Il espère capter l’attention de ce public qui était jusqu’ici très peu investi dans la vie politique de sa commune.Afin de capter ce public, François Parolini mise sur l’humour pour parler de thèmes importants comme par exemple la fibre optique, la question des ordures ménagères ou encore le prix de l’eau. Il utilise pour cela du Eminem, du Britney Spears ou encore du NTM.Pour M.Parolini l’humour fait partie de la politique. Selon lui, il est possible de parler de sujet importants tout en dédramatisant les choses. C’est ce qu’il fait sur TikTok en évoquant avec légèreté la politique locale. Quant l’édile se retrouve à court d’inspiration, ce sont les enfants de ses adjoints qui lui donnent des idées.Des retours positifs sur les réseaux sociauxLe maire d’Itteville a assuré recevoir des commentaires positifs et bienveillants de la part des internautes. Quand au risque de "bad buzz", celui-ci a affirmé auprès de Ouest-France ne pas en avoir peur et, si jamais cela venait à arriver, il l’assumera.Par ces vidéos, les abonnés de la France entière découvrent la commune et certains ont même manifesté leur souhait d’y déménager, et l’édile s’en est félicité auprès d’Actu Essonne.

france

essonne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

france, maire, tiktok, essonne, communication, politique, jeunes