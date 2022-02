https://fr.sputniknews.com/20220223/selon-le-maire-poutine-a-toujours-vise-laffirmation-de-la-nation-russe-1055319618.html

Selon Le Maire, Poutine a toujours visé "l’affirmation de la nation russe"

Selon Le Maire, Poutine a toujours visé "l’affirmation de la nation russe"

Bien que "la constante de la politique de Vladimir Poutine, c’est l’affirmation de la nation russe", la France ne l’acceptera pas si c’est "au détriment des... 23.02.2022, Sputnik France

Bruno Le Maire a été invité ce 23 février à évaluer la situation suite à la reconnaissance par la Russie des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, face à Philippe Corbé sur BFM TV et RMC.Si l’Élysée pointe dans le discours de Vladimir Poutine sur les annonces d’indépendance "des considérations rigides et paranoïaques", le ministre de l’Économie ne partage pas l’utilisation de ces termes.Puis Philippe Corbé renchérit sur "la santé mentale du dirigeant russe", demandant à M.Le Maire s’il a un "doute", qui s’agace:"Affirmation de la nation russe"À la question de savoir si le chef de l’État russe "n’a pas changé", le ministre français avance que "la constante de la politique de Vladimir Poutine, c’est l’affirmation de la nation russe. Quand c’est pour les intérêts russes, très bien".Interrogé également quant au choix du vocabulaire concernant la situation dans le Donbass, le ministre de l’Économie est formel: il n’emploierait pas le mot "invasion", comme le fait Joe Biden, puisqu’il faut savoir "peser les mots" et qu’à son avis, ce n'est "pas un mot approprié".Sanctions "beaucoup plus pénalisantes"Refusant une nouvelle fois de "juger la psychologie de Vladimir Poutine", Bruno le Maire s’est penché sur la question des sanctions antirusses."Nous avons en réserve des sanctions beaucoup plus pénalisantes si Vladimir Poutine persiste à violer le droit", promet-il.Débattu le 22 février par les pays de l'Union européenne, le premier lot de sanctions antirusses doit entrer en vigueur ce 23 février avec sa publication au Journal officiel de l'UE. Plus tôt, l’Allemagne avait suspendu l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2, et Londres avait annoncé des sanctions économiques contre trois hommes d'affaires russes ainsi qu'à cinq banques russes.

