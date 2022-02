En continu: les délégations russe et ukrainienne sont attendues à la table des négociations

Le rouble chute

Les taux de change du dollar et de l’euro par rapport au rouble ont atteint des records historiques. L’euro coûtait 132 roubles et le dollar presque 118 roubles dans la matinée, contre respectivement environ 85 pour l'euro et 76 pour le dollar au cours du mois de février. Actuellement les devises se négocient à 122 et 107,5 roubles.