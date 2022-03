https://fr.sputniknews.com/20220304/renseignement-russe-les-usa-voulaient-faire-adherer-kiev-a-lotan-en-contournant-les-regles-1055474169.html

Renseignement russe: les USA voulaient faire adhérer Kiev à l'Otan en contournant les règles

Renseignement russe: les USA voulaient faire adhérer Kiev à l'Otan en contournant les règles

Le gouvernement américain avait travaillé sur des voies de contournement semi-légales des règles d'adhésion à l'Otan pour que l'Ukraine puisse le faire plus... 04.03.2022, Sputnik France

Les États-Unis, avec les pays alliés, envisageaient d'accepter l'Ukraine dans l'Otan en contournant les règles d'adhésion, a déclaré le directeur du Service des renseignements extérieurs (SVR) russe Sergueï Narychkine.Le chef du renseignement s'est dit étonné, dans ce contexte, face à ce qu'on entend encore de journalistes et de politiciens occidentaux, de la question de savoir pourquoi la Russie s'est toujours catégoriquement opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan."Premièrement, il ne faut pas oublier pourquoi l'Alliance a été créée. Selon le premier secrétaire général de l'Alliance, le Britannique Lord Ismay, son but était d'+assurer la subordination des Allemands en Europe, la présence des Américains et l’exclusion des Russes+ [littéralement de l'anglais +pour garder les Allemands sous, les Américains dedans, les Russes dehors+]", a-t-il rappelé.Opération militaireTôt le matin du 24 février, Vladimir Poutine a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine qui avait pour objectif "la protection des personnes qui avaient été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans".Pour cela, il est prévu de procéder à "la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine" et de traduire en justice les responsables de crimes contre les habitants du Donbass, a précisé le Président russe.

