Le Caire constate des résultats "impressionnants" dans sa coopération agricole avec Moscou

Sputnik s’est entretenu avec le ministre égyptien de l’Agriculture à l’issue de la visite du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans son pays. 25.07.2022, Sputnik Afrique

Les relations entre la Russie et l’Égypte se trouvent à un niveau "sans précédent" et ne se heurtent à "aucun problème", assure le ministre de l’Agriculture, Al-Sayyed al-Qasir. D’après lui, la coopération russo-égyptienne en matière de technologies agricoles et de médecine vétérinaire se poursuit sans encombre malgré les pressions exercées par l’Occident. Qui plus est, le commerce des produits agricoles entre les deux pays ne cesse de s’intensifier. Tournée africaine de Sergueï LavrovC’est par l’Egypte que Sergueï Lavrov a entamé le 24 juillet son périple en Afrique. Il s’est entretenu avec le Président Abdel Fattah al-Sissi pour lui remettre un message de Vladimir Poutine avant de rencontrer son homologue égyptien Sameh Choukri, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et les représentants des pays membres de cette organisation.

