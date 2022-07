https://fr.sputniknews.com/20220724/lavrov-en-egypte-ce-quil-faut-retenir-de-la-visite-du-chef-de-la-diplomatie-russe-1055638188.html

Lavrov en Egypte: ce qu’il faut retenir de la visite du chef de la diplomatie russe

Lavrov en Egypte: ce qu’il faut retenir de la visite du chef de la diplomatie russe

La crise alimentaire mondiale, le conflit en Ukraine, la situation au Moyen-Orient, l’évolution des BRICS et les sanctions occidentales contre Moscou ont été... 24.07.2022, Sputnik Afrique

2022-07-24T21:36+0200

2022-07-24T21:36+0200

2022-07-24T21:48+0200

afrique du nord

afrique

egypte

sergueï lavrov

russie

ukraine

blé

conflit armé

opération spéciale

ligue arabe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102949/20/1029492041_0:247:3075:1977_1920x0_80_0_0_db8db1ed19dade851b67c77a2575f47b.jpg

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a entamé ce dimanche 24 juillet son périple en Afrique par une visite en Egypte. Il s’est entretenu avec le Président du pays Abdel Fattah al-Sissi pour lui remettre un message de Vladimir Poutine. Il a également rencontré son homologue égyptien Sameh Choukri, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et les représentants des pays membres de cette organisation.Voici quelques déclarations faites par le ministre pendant cette visite:Livraisons de blé ukrainienSergueï Lavrov a confirmé l'engagement des exportateurs russes de fournir des céréales à l’Egypte. Il a donné des précisions sur les accords d’Istanbul du 22 juillet portant sur le blé ukrainien.Il a en outre invité l’Occident à supprimer les obstacles qu’il impose, afin de résoudre la crise alimentaire.L’intérêt du Caire pour les BRICS+Moscou salue l’intérêt du Caire pour les travaux du groupe des BRICS+, qui regroupe la Russie, la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud et prend en compte son désir de devenir partenaire au sein de l’Organisation de coopération de Shanghaï, a souligné M.Lavrov.Négociations avec Kiev et perspectives du conflitLa Russie n’a rien contre la reprise des négociations avec l’Ukraine sur plusieurs dossiers, c’est à Kiev de choisir, a encore affirmé le ministre.Le ministre a estimé que "plus les pays occidentaux exigent que l'Ukraine se batte jusqu'au bout -alors que nous comprenons tous qui sera le perdant-, plus les gens mourront et plus la situation actuelle persistera, ce qui n'est pas bénéfique, en premier lieu pour le peuple et l'État ukrainien".Sanctions occidentalesDialogue avec la Ligue arabe sur l’UkraineLa Russie apprécie la position des pays membres de la Ligue arabe sur la situation ukrainienne, a estimé M.Lavrov.Les autorités russes sont prêtes à poursuivre le dialogue avec la Ligue arabe à ce sujet, dans le prolongement d’une visite qu’avait faite le groupe de contact de cette organisation à Moscou en avril dernier, a-t-il noté.Ces prochains jours, Sergueï Lavrov se rendra également en Ouganda, en Éthiopie et au Congo dans le cadre de sa grande tournée africaine.

afrique du nord

afrique

egypte

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrique du nord, afrique, egypte, sergueï lavrov, russie, ukraine, blé, conflit armé, opération spéciale, ligue arabe, brics, organisation de coopération de shanghai (ocs)