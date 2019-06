Des élus américains de tout bord souhaitent booster les relations des USA avec la Tunisie

Dans le cadre d’un groupe bipartite, des élus démocrates et républicains de la Chambre des représentants américaine envisagent de proposer une résolution visant à renforcer les relations politiques et économiques avec la Tunisie et à apporter un soutien aux réformes démocratiques dans le pays.

Des membres démocrates et républicains de la Chambre des représentants des États-Unis, dont respectivement Ted Deutch et Joe Wilson, ont créé un groupe bipartite dans le but de renforcer le partenariat multidimensionnel qui lie leur pays à la Tunisie. Lors d’une conférence de presse commune, les élus américains ont apporté leur soutien aux réformes démocratiques engagées dans ce pays d’Afrique du Nord.

Selon le site d’information Florida Daily, le comité bipartite envisage de proposer une résolution «réaffirmant le partenariat étroit qui unit la Tunisie et les États-Unis et soutenant le peuple tunisien dans sa poursuite des réformes démocratiques».

«En tant que l'un de nos plus anciens partenaires nationaux, nous sommes très heureux de constater les progrès démocratiques importants réalisés en Tunisie au cours des dernières années», a déclaré Ted Deutch, selon le même média. «Cette résolution témoigne du soutien du Congrès aux relations américano-tunisiennes et d'un engagement bipartite envers le peuple tunisien alors qu'il continue de développer des institutions démocratiques, de développer l'économie, de renforcer la société civile et la primauté du droit, et de défendre leur pays des menaces à la sécurité », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Joe Wilson a souligné sa joie «de travailler avec ses collègues dans le cadre d’un groupe bipartite pour réaffirmer notre partenariat important avec le peuple tunisien et exprimer notre soutien à son succès continu sur son inspiratrice trajectoire démocratique».

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Tunisie ont été impulsées avec la signature du traité de paix et d’amitié en 1797. La Tunisie a été parmi les premiers pays à reconnaître les États-Unis nouvellement indépendants. En 1956, les États-Unis ont également été l’une des premières puissances mondiales à reconnaitre l’indépendance de la Tunisie.

Depuis 2011, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a dépensé plus de 350 millions de dollars pour soutenir la croissance économique et la démocratie en Tunisie.