L’armée algérienne rend public son bilan de lutte antiterroriste depuis début 2019

Durant le premier semestre de l’année 2019, l’armée algérienne a neutralisé 49 terroristes et récupéré 32 missiles et six bases destinées à leur lancement, a indiqué un communiqué de la Défense nationale. Une quantité importante d’armes et de munitions a été également saisie.

L’Armée nationale populaire (ANP) algérienne a rendu public son bilan opérationnel de lutte antiterroriste pour le premier semestre de l’année 2019. Un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) a indiqué que 49 terroristes ont été mis hors d’état de nuire par les unités de l’ANP lesquelles ont récupéré 370 armes, 32 missiles, six bases destinées à leur lancement et une importante quantité de munitions. Des produits servant à la fabrication d’explosifs ont été également saisis.

Les unités antiterroristes de l’armée algérienne ont réussi à «éliminer six terroristes, arrêter 11 autres, tandis que 31 se sont rendus», a indiqué le communiqué du MDN, précisant que «le cadavre d’un terroriste a été découvert et que 96 éléments de soutien aux groupes terroristes» ont été arrêtés.

Lors de ces opérations, «136 casemates et six ateliers de préparation d'explosifs ont été découverts», a souligné la même source, ajoutant que «370 armes consistant en 17 fusils-mitrailleurs, cinq lance-missiles, 71 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 256 fusils et 21 pistolets» ont été également récupérés.

Concernant les munitions, la Défense algérienne a annoncé la saisie de «1228 obus, 22 bandes de munitions, 170 dépôts de munitions, cinq caisses de munitions, 82.297 balles de différents calibres, 32 missiles, six bases de lancement de missiles, 49 détonateurs, 353 soupapes et 13 chalumeaux».

En plus de ce qui a été cité ci-dessus, les unités de l’ANP ont mis la main sur «5,52 quintaux de produits et de substances utilisés dans la fabrication de bombes, 548 bombes, 80 mines, 311,8 kilogrammes de poudre noire et 8.221 kilogrammes de dynamites», selon la même source.

Le 29 juin, l’Armée nationale populaire algérienne a annoncé avoir réalisé avec succès des opérations de destruction d’objectifs terroristes, utilisant ses propres drones d’attaque de fabrication 100% nationale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).