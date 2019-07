L’Algérie sanctionnée par la CAF «pour le comportement antisportif et regrettable des supporters» au Caire - vidéo

Après le but d’égalisation du Nigéria face à l’Algérie au cours de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 au stade Al Qahira Al Dawly, des supporters algériens ont lancé des bouteilles d’eau sur des spectateurs égyptiens venus supporter l’équipe nigériane. La Confédération africaine de football (CAF) a infligé le 15 juillet une sanction à la Fédération algérienne de football (FAF) en raison du «comportement antisportif» de quelques fans de la sélection algérienne, a annoncé la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

​«Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d’imposer à la Fédération une amende de 10.000 dollars américains pour le comportement antisportif et regrettable des supporters», a annoncé la FAF. «Toutefois, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre cette amende à condition que les dits supporters ne soient pas encore coupables d’une telle infraction pendant la finale prévu pour le 19 Juillet 2019», a-t-elle précisé.

En prévision du match de la finale de la CAN 2019, le même communiqué informe que «la FAF, le sélectionneur national et tous les joueurs lancent un appel à l’ensemble des supporters algériens se trouvant déjà au Caire et ceux qui arriveront d’Alger, […] d’adopter un comportement sportif exemplaire et de donner la meilleure image de l’Algérie, […] loin de toute forme de chauvinisme et de violence, qu’elle soit physique ou verbale».

Lors du match de la demi-finale le 14 juillet au stade du Caire, les officiels de la CAF ont indiqué dans leur rapport qu'après le but du Nigéria à la 72e minute, des supporters algériens avaient jeté des projectiles (bouteilles d'eau) sur les supporters égyptiens assis dans les gradins est.

L’Algérie en finale

L’équipe d'Algérie s’est qualifiée dimanche pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, après avoir battu 2-1 les Super Eagles du Nigéria en demi-finale.

​L'Algérie tentera de remporter le trophée continental pour la deuxième fois de son histoire, après l'avoir gagné en 1990, à domicile. Le Sénégal, considéré comme le grand favori ce cette CAN 2019, essayera de ramener la coupe au pays de la Teranga pour la première fois.

