Le Maroc continue sa progression au classement mondial des puissances militaires

Le Maroc, qui a dépensé plus de dix milliards de dollars en 2019 et plus de six en 2020 dans le cadre de sa politique de Défense, a amélioré son classement mondial 2021 (53e) de sept places par rapport à 2019, et de trois places par rapport à 2020, selon le Global Firepower Index.

Grâce à l’augmentation significative de ses dépenses militaires, le royaume chérifien améliore son classement au Global Firepower Index pour la deuxième année consécutive.

En effet, dans sa dernière édition concernant l’année 2021, Global Firepower Index classe les Forces armées royales (FAR) à la 53e place. En 2020, le Maroc occupait la 56e place; en 2019, la 60e.

Ainsi, dans le cadre du vaste plan de modernisation des FAR lancé en 2019 par le roi Mohammed VI, le gouvernement marocain a mobilisé plus de dix milliards de dollars pour son budget de défense de 2019, et plus de six milliards de dollars pour celui de 2020.

Les capacités des FAR

Le classement du Global Firepower repose sur plus de 50 facteurs. Il prend notamment en considération la population en âge d’être mobilisée, le nombre de tanks, d’avions, de navires de guerre et d’hélicoptères, ainsi que le budget militaire et les forces paramilitaires, sans oublier les considérations économiques et financières du pays.

À ce titre, les FAR disposent par exemple de 3.033 tanks, 8.000 véhicules blindés, 510 pièces d’artillerie autopropulsées, 144 tire-obus et 156 pièces d’artillerie remorquée pour son armée de terre.

Concernant l’armée de l’air, le Maroc possède 83 avions de combat, 64 hélicoptères, 29 avions de transport, 67 avions de formation et deux avions d’approvisionnement.

Enfin, la marine du royaume chérifien cumule six frégates, une corvette et 22 patrouilleurs.

Au total, l’armée marocaine compte 460.000 soldats, dont 150.000 réservistes.