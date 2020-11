Un Boeing 737 percute un ours lors d’un atterrissage en Alaska

Un avion de ligne d’Alaska Airlines a heurté un ours brun lors de son atterrissage samedi 14 novembre, tuant l'animal et causant des dommages à l'appareil. Personne à bord n'a été blessé, selon Anchorage Daily News.

Selon le responsable de l’information au département des Transports de l’État, les services aéroportuaires ont dégagé la piste environ 10 minutes avant l’atterrissage. Aucune présence d’animaux sauvages n’a été signalée lors du contrôle. Pourtant, au moment où l'avion a commencé à freiner après l'atterrissage, les pilotes ont repéré deux ours traversant la piste.

«Le train avant a raté les ours, mais le commandant de bord a ressenti un impact sur le côté gauche après que les ours sont passés sous l'avion», indique Alaska Airlines dans un communiqué.

«Le Boeing 737-700 a percuté et tué une femelle ours brun, mais son ourson d'environ deux ans n'a pas été blessé», détaille le responsable.

Aucun passager ou membre d'équipage n'a été blessé. Le capot du moteur gauche de l'avion a été endommagé.

Le responsable de l’information au département des Transports de l’État a confié que par le passé, il y a eu des collisions entre des avions et des cerfs, des oies, des caribous et d’autres animaux en Alaska, mais c’était la première fois qu’il entend parler d’un ours.