YouTube promet de supprimer toute vidéo remettant en cause la victoire de Biden

À partir de ce mercredi 9 décembre, YouTube supprimera tout contenu remettant en question la victoire de Joe Biden, a annoncé le plus grand hébergeur de vidéos sur son blog.

«Suffisamment d'États ont certifié les résultats de leurs élections pour désigner un Président élu. Compte tenu de cela, nous commencerons à supprimer tout élément de contenu publié aujourd'hui (ou à n'importe quel moment après) qui induit en erreur les gens en affirmant que des fraudes massives ou des erreurs ont changé le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020», indique le communiqué.

YouTube ajoute qu’il supprimera également les vidéos affirmant qu'un candidat à la présidence a remporté l'élection en raison de problèmes logiciels ou d'erreurs de comptage.

«Nous commencerons à appliquer cette politique dès aujourd'hui et nous le ferons dans les semaines à venir», insiste le service.

D’après l’entreprise, depuis septembre, plus de 8.000 chaînes et des milliers de vidéos «préjudiciables et trompeuses» ont été retirées. Plus de 77% de ces vidéos ont été supprimées avant d'atteindre 100 vues.

L’élection du 3 novembre

Le 2 décembre, Donald Trump a publié une vidéo de 46 minutes du discours qui, selon lui, est «peut-être le discours le plus important» qu’il n’ait jamais prononcé. Le Président américain sortant y affirme que le système électoral américain était «sous assaut coordonné et assiégé» et que des fraudes électorales ont eu lieu le 3 novembre.

Depuis début novembre, l’équipe de Trump conteste légalement les résultats des élections, intentant des poursuites dans plusieurs États clés comme l’Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie ou la Géorgie.

Selon les derniers calculs, le candidat Démocrate Joe Biden a remporté l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 pour son adversaire Républicain.