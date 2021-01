Le mélange de différents vaccins contre le Covid-19 autorisé aux États-Unis

Le mélange des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna est désormais autorisé aux États-Unis, indique le site des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Cependant cette possibilité n’est prévue que dans des «circonstances exceptionnelles», car la sécurité et l'efficacité du mélange ne sont pas étudiées.