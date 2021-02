«C'était comme une mer de voitures»: il sauve environ 500 personnes sur les routes glacées du Texas

Un Texan quadragénaire estime qu'il a sauvé, en une semaine, environ 500 automobilistes coincés sur les routes d'Austin, glissantes à cause des tempêtes de neige ayant frappé le Texas, relate le Washington Post.

Au volant de son pick-up à quatre roues motrices, il est en effet venu en aide aux conducteurs victimes de la météo, celle-ci incluant températures glaciales et tempêtes de neige incessantes provoquant une pénurie d'eau et de nourriture, des pannes de courant généralisées et des routes dangereusement recouvertes de glace.

Il a effectué son premier sauvetage le 14 février, lorsqu’il a vu des véhicules coincés sur le bord de la route. «C'était comme une mer de voitures», dit-il. Il a aidé une personne, puis trois, puis cinq, et à la 434e voiture il a arrêté de compter.

Un bénévole

Il a d’abord remorqué dans un lieu sûr certaines des voitures immobilisées. Son véhicule est bien équipé pour cela, avec des crochets, des chaînes et des sangles de remorquage. Mais lorsqu'il a vu à quel point les routes étaient dangereuses il a commencé à emmener des professionnels de la santé vers leur lieu de travail et à déplacer les personnes qui n'avaient ni électricité ni eau courante.

L’homme ne demande aucune compensation pour ses services, mais certains le remercient avec de l’argent et de la nourriture.

Le Texas, situé pourtant dans le sud des États-Unis, est touché depuis près d'une semaine par une vague de froid polaire inédite, les températures allant de 15 à 20 degrés sous la normale. Les intempéries ont déjà tué au moins 40 personnes ces derniers jours.