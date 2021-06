Immeuble effondré en Floride: une ligne fixe qui n’arrête pas d’appeler donne de l’espoir sur des survivants

Les sauveteurs continuent leur travail acharné, mais après six jours de recherches, les chances de retrouver des survivants dans les ruines et les gravats du bâtiment s’amenuisent. Le dernier bilan fait état de 12 morts et 149 personnes portées disparues, elles sont recherchées dans les décombres à l’aide de chiens, de sonars et de drones. Toutefois, une étrange affaire donne encore de l’espoir.

Les proches d’un couple de personnes âgées, toujours portées disparues, reçoivent des appels de sa ligne fixe. De l’autre côté, ils n’entendent que des bruits. Selon le Washington Post, les experts affirment que ces appels peuvent être causés par un dysfonctionnement ou des débris touchant le téléphone… ou bien par une personne vivante qui essaie en réalité de demander de l'aide.

Le téléphone du couple était situé à côté de son lit dans la chambre au troisième étage. Sa famille n’a attaché aucune importance au premier appel, l’attribuant à un dysfonctionnement. À en juger par l’état de destruction du bâtiment, il est difficile d’imaginer que le couple ait pu survivre après l'effondrement, a déclaré leur petit-fils au média.

Cependant, les appels ont continué au même numéro: au matin du 28 juin, le répondeur en a accumulé plus d’une douzaine. Le petit-fils a essayé de rappeler ses grands-parents. Parfois, le téléphone décrochait, mais seuls des bruits étaient entendus. Dans d’autres cas, le numéro était occupé.

Peu d’espoir

Les sauveteurs «ont épuisé toutes les ressources» en essayant de vérifier si le couple a survécu, ont indiqué les autorités. Ils n'ont trouvé aucun signe de vie dans la zone où leur appartement était situé.

«Je ne sais pas comment leur famille reçoit les appels. Ça n’a vraiment aucune explication logique. Comment pouvez-vous composer un numéro de téléphone si vous êtes sous les décombres?», a déclaré l'ancien chef des pompiers de Miami Dave Downey, impliqué dans l’opération de sauvetage.

L’homme avait aidé lors du tremblement de terre en Haïti en 2010. Selon lui, des cas similaires s'étaient déjà produits auparavant, mais il s'est avéré plus tard que les appels étaient «bloqués» sur la ligne en raison de la longue file d'attente. Ted Rappaport, professeur de génie électrique à l'Université de New York, note que ce phénomène ne se produit généralement qu'avec les téléphones portables, mais pas avec les lignes fixes.

De son avis, la connexion brouillée peut être causée par le dispositif de transmission de la voix dans le téléphone s’il est en panne. Il suppose également que si le téléphone est «décroché» ou bruyant, cela dépend du fait que le combiné soit sur sa base.

Effondrement et avertissements

Le bâtiment en béton Tours Champlain Sud dans la banlieue de Miami a été érigé en 1981. Un ingénieur qui a inspecté le bâtiment en 2019 a mis en garde contre de «graves dommages» à la structure. Pour étudier les circonstances du drame, les autorités ont envoyé des sismologues et des ingénieurs en Floride, mais pour le moment les raisons n'ont pas encore été établies.

Dans une lettre datée du 9 avril 2021 et adressée à l’assemblée des copropriétaires, la présidente de l’association des copropriétaires avait signalé que le bâtiment souffrait de «dégradations» qui «s’accéléraient». Elle avait alors prévenu que la situation allait empirer, selon le courrier dévoilé par USA Today et le Wall Street Journal. Selon ses estimations, des travaux de renouvellement estimés à 15 millions de dollars étaient nécessaires.