La «fenêtre d’opportunités» franco-russes restera-t-elle ouverte en 2018?

Le nouvel ambassadeur de la Russie en France, Alexeï Mechkov, a donné sa première interview après son entrée en fonction à une chaîne de télévision russe dans laquelle il a fait un point sur la dynamique du développement des relations franco-russes en 2017 et a donné ses pronostics pour l'année à venir. Selon lui, l'année qui se termine a «entrouvert une fenêtre d'opportunités dans les relations franco-russes». Que l'année 2018 réservera-t-elle pour les relations franco-russes?

© Sputnik. Mikhail Klementiew Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Emmanuel Macron répare les fautes de son prédécesseur

La participation d'Emmanuel Macron au Forum économique international de Saint-Pétersbourg du 24 au 26 mai 2018, annoncée par le Kremlin fin octobre, est susceptible de devenir l'évènement le plus marquant dans les relations bilatérales franco-russes en 2018.

«L'élection d'Emmanuel Macron en tant que Président français ouvre certaines opportunités… Une fenêtre ou une porte d'opportunités s'ouvre, ce qui a été prouvé par la visite de Vladimir Poutine de 29 mai et ses négociations avec M. Macron. Maintenant on prépare la visite de M. Macron en Russie l'année prochaine. Elle comprendra une importante composante économique», a déclaré M. Mechkov dans sa première interview en tant qu'ambassadeur de Russie en France à la chaîne de télévision russe «Rossiya-24».

L'occasion pour laquelle Emmanuel Macron se rendra en Russie est emblématique.

«Le forum de Saint-Pétersbourg est un forum de business, de relations économiques donc c'est indispensable pour le renouvèlement des contacts», a souligné le journaliste Kirill Privalov, interrogé par Sputnik.

Lors de la campagne présidentielle française de 2017 Emmanuel Macron s'est positionné comme le candidat le moins pro-russe prônant la vigilance à l'égard de Moscou et l'accusant d'ingérence dans l'élection française. Néanmoins, après son entrée en fonction «il a proclamé le retour au pragmatisme et à la politique française traditionnelle, qu'on appelle en France gaullo-mitterandiste, c'est-à-dire basée sur les traditions de la politique extérieure de Charles de Gaulle et de François Mitterand», indique Arno Dubien, directeur du centre analytique franco-russe Observo. Selon lui, cela aura une influence positive sur les relations franco-russes.

L'intensification des contacts bilatéraux et des visites mutuelles est un signal positif pour les relations entre les deux pays. Parlant aux étudiants russes lors d'une conférence à Moscou le 18 décembre, le Ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a souligné l'importance attribuée par Emmanuel Macron au renforcement des liens entre la France et la Russie.

«Le Président Macron a invité le Président Poutine quelques jours après son élection, ce qui rappelle la visite de Pierre le Grand en 1717. C'était un geste historique clair et un moyen de souligner la profondeur de nos liens historiques. Ce jour-là, Emmanuel Macron a proposé au Président Poutine de donner de un nouvel élan au partenariat économique et industriel. Et on le fera», a expliqué M. Le Maire.

© AFP 2017 ERIC PIERMONT Bruno Le Maire

Cette visite peut être considérée comme un revirement de la politique française à l'égard de la Russie.

Selon Iouri Roubinski, directeur du Centre des études françaises à l'Institut de l'Europe de l'Académie russe des sciences, en invitant Vladimir Poutine en France, Emmanuel Macron «a effacé en une après-midi le souvenir, encore vif, de l'annulation de la visite à Paris de Poutine par Hollande en octobre 2016».

Renverser la pyramide des relations franco-russes

La rencontre les deux Présidents à Versailles n'a pas eu qu'une signification symbolique, elle s'est traduite par des initiatives concrètes susceptibles de relancer les relations bilatérales. On peut citer notamment le dialogue du Trianon, un forum franco-russe des sociétés civiles.

«Le dialogue du Trianon sera une structure permanente travaillant en collaboration avec la société civile et dont le travail visera à renforcer la confiance et la compréhension mutuelle entre nos peuples», avait déclaré Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec son homologue français à Moscou le 8 septembre dernier.

C'est lors de ces négociations que les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un document proclamant la mise en place du dialogue du Trianon. L'inauguration solennelle de ce format de coopération pourrait avoir lieu lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en mai 2018.

© Sputnik. Anton Denisov Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian

Bien que l'initiative du dialogue vienne des chefs d'État, il est censé renverser la logique des relations bilatérales, pense l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, qui occupe maintenant le poste du Secrétaire général exécutif du dialogue du Trianon.

«Jusqu'à présent, nos relations bilatérales ressemblaient à une pyramide renversée. C'est-à-dire que tout se passait au sommet de l'État, à son plus haut niveau. Ce que veulent le président de la République française et celui de la Fédération de Russie, c'est justement élargir la base sociale, le champ sociétal, de nos relations. Que la pyramide se renverse dans l'autre sens afin que nos relations soient plus équilibrées», a expliqué M. Orlov dans une interview au journal Le Courrier de Russie.

Ce sont les représentants des milieux scientifiques, culturels et d'affaires qui seront les protagonistes du nouveau mécanisme.

«Je constate avec satisfaction que, côté français, des collègues émérites et respectés participent à ce projet […] par exemple l'ex-ambassadeur de France en Russie Pierre Morel, le président du groupe pétrolier et gazier Total Patrick Pouyanné, le directeur de l'Institut français des relations internationales Thomas Gomar», a précisé le chef de la diplomatie russe lors de la réunion du Conseil de coordination russe du dialogue du Trianon.

L'enthousiasme au niveau des ambassades

La fin de l'année 2017 a été également marquée par deux remaniements diplomatiques: les nominations des nouveaux ambassadeurs de Russie et de France.

Du côté français, c'est Sylvie Bermann, qui a succédé à Jean-Maurice Ripert. Elle se veut rassurante au sujet des relations franco-russes, en confirmant «la vraie volonté de la France de se réengager avec la Russie». Depuis son arrivée à Moscou début septembre, elle a intensifié les contacts avec les milieux d'affaires russes et avec les hommes d'affaires français résidant en Russie.

© AFP 2017 JUSTIN TALLIS Sylvie Bermann, ambassadeur de France en Russie

Cette diplomate expérimentée, ancien ambassadeur de France en Chine (de 2011 à 2014) et au Royaume-Uni (de 2014 à 2017), a une passion personnelle pour la Russie. Elle connaît bien ce pays, ayant travaillé à l'ambassade de France à Moscou de 1986 à 1989. Au-delà des relations politiques et économiques, le nouvel ambassadeur attache une grande importance à la coopération scientifique et culturelle franco-russe.

«La coopération se poursuit aussi dans le domaine scientifique tandis que des échanges intensifs ont lieu sur le plan culturel […] En mars 2018, la Russie sera l'invitée d'honneur du salon du livre à Paris», a déclaré Mme Bermann dans une interview accordée à RIA Novosti.

Evguenia Obitchkina, spécialiste de l'histoire et de la politique étrangère de la France à l'Institut des relations internationales de Moscou, a indiqué dans une interview à Sputnik que la nomination de Sylvie Bermann à ce poste manifestait l'importance accordée par le Président français aux relations avec la Russie. Selon elle, ce n'est pas par hasard si l'ancien ambassadeur de France en Chine représente désormais la France en Russie. Cela témoigne de la formation d'«une liaison géopolitique Russie-Chine-Europe/France».

La nomination du vice-ministre russe des Affaires étrangère, Alexeï Mechkov, comme ambassadeur de Russie en France fin octobre a également constitué un changement important qui influencera les relations franco-russes pour les années à venir.

«C'est pour la France un signal important de voir un diplomate de ce niveau très exceptionnel prendre un poste comme celui de Paris», avait déclaré à l'époque le porte-parole du gouvernement français Christophe Castaner.

© Sputnik. Alexandre Natrouskine Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie en France

En tant que vice-ministre des Affaires étrangères, M. Mechkov s'occupait précédemment des questions liées à la coopération de la Russie avec l'UE, l'OSCE, l'Otan et le Conseil de l'Europe. Il avait également été l'ambassadeur de Russie en Italie de 2006 à 2012. M. Mechkov est connu pour avoir souligné l'importance du dialogue Paris-Moscou en dépit des difficultés.

Après sa nomination au poste d'ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov a déclaré que représenter la Russie en France était «un défi sérieux mais intéressant».

L'année passée a été donc marquée par des rencontres et initiatives franco-russes fructueuses. L'année 2018 sera-t-elle aussi constructive?