À Istanbul, des musulmans demandent que Sainte-Sophie redevienne une mosquée

De nombreux musulmans se sont réunis vers quatre heures du matin ce 13 mai près de la basilique Sainte-Sophie afin de faire leur prière matinale sous le slogan « Brise les chaînes, ouvre l'Ayasofya [Saint-Sophie en turc, ndlr] », a annoncé le quotidien Hürriyet.

© AP Photo/ Emrah Gurel

La prière a été organisée par l'Association anatolienne de la jeunesse (AGD), qui réclame la reconversion de la basilique en mosquée comme cela était le cas pendant l'Empire ottoman, avant sa transformation en musée sous Mustafa Kemal Atatürk.

À partir de 537, année de sa construction, jusqu'en 1453, lorsque l'Empire ottoman a conquis la ville de Constantinople, Sainte-Sophie a servi de cathédrale orthodoxe orientale et de siège du Patriarche de Constantinople. Elle a été transformée en mosquée par les Ottomans avant d'être sécularisée et convertie en musée en 1935 par Kemal Atatürk.

