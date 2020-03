La chanson russe à l’Eurovision 2020 recueille déjà plus de 10 millions de vues – vidéo

La chanson du groupe Little Big, qui défendra les couleurs de la Russie à l’Eurovision en mai prochain, est rapidement devenue la plus populaire parmi celles mises en ligne sur la chaîne YouTube du concours.

La chanson «Uno» de Little Big, le groupe saint-pétersbourgeois qui représentera la Russie à l‘Eurovision 2020 à Rotterdam en mai prochain, a été dévoilée le 12 mars.

Depuis la publication du clip officiel sur la chaîne YouTube du concours, celui-ci a déjà cumulé plus de 10 millions de vues, ce qui en fait le plus populaire parmi l’ensemble des concurrents. Qui plus est, la majeure partie des pays participants ont dévoilé leur chanson le 10 mars, soit deux jours avant le groupe russe.

«Uno» est suivi par la chanson «Solovey» du groupe ukrainien Go_A, avec 1,2 million de vues pour une mise en ligne le 23 février.

Comment le clip a été tourné

Les musiciens de Little Big ont dévoilé les détails du tournage de leur clip dans l’émission Vetcherny Ourgant sur la chaîne russe Pervy Kanal. Selon Ilia Proussikine, le leader, il n’a appris que le 2 mars qu’ils avaient été choisis pour le concours. Le groupe a donc dû créer son clip en l’espace de cinq jours. «Nous avons été en enfer», a-t-il avoué. La chanson n’a cependant pas été composée spécialement pour l’Eurovision, elle existait déjà.

La 65e édition du concours musical le plus suivi au monde se tiendra du 12 au 16 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. La première demi-finale, qui définira les participants à la grande finale du 16 mai, aura lieu le 12 mai.

Des freaks venus de Saint-Pétersbourg

Le collectif Little Big, l’un des groupes le plus déjantés de Russie, fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg, a obtenu un succès viral en 2018 grâce à son clip «Skibidi» qui a collecté plus de 320 millions de vues. Il se décrit comme «remettant en cause les gros problèmes de la Russie et de ses stéréotypes» en y établissant «un équilibre au bord de l'absurde combiné avec rave, musique électronique et des éléments de hip-hop». Le groupe a été récompensé de plusieurs prix dont des Berlin Music Video Awards et des Global Film FestivalAwards.