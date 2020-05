Des chanteurs du monde entier réunis à distance pour commémorer la Grande victoire de 1945 - vidéo

Les artistes de 15 pays dont la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Albanie, Israël, Cuba, le Nigeria et d’autres encore prennent part à la demi-finale du festival de musique La route vers Yalta organisé par la Russie. Cette année, le festival se tient à distance à cause de la pandémie de coronavirus.

Les demi-finalistes retenus parmi les 157 candidats de 37 pays interpréteront des chants russes de l’époque de la Seconde Guerre mondiale dans leurs langues maternelles, à l’occasion du 75e anniversaire de la fin du conflit armé.

Selon le directeur artistique du festival, le journaliste russe Ernest Mackevicius, les organisateurs voulaient initier les spectateurs étrangers aux chants russes et soviétiques et reconstituer la vraie image du soldat soviétique oubliée en Europe.

Le jury du festival comprend des musiciens et artistes de plusieurs pays comme le réalisateur et musicien serbe Emir Kusturica, le chanteur, parolier et écrivain italien Pupo ou le chanteur russe Lev Lechtchenko.

Les spectateurs peuvent voter pour leurs artistes préférés sur le site du festival doroganayaltu.ru. La finale du festival est prévue pour l'automne.