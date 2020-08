Un utilisateur de Reddit vend sa nouvelle à Netflix pour un million de dollars

«Ma femme et moi avons acheté un ranch» (My Wife and I Bought a Ranch), c’est le possible titre d’une nouvelle série de Netflix qui sera inspirée d’une nouvelle initialement postée sur Reddit. L’histoire d’horreur écrite par Matt Query et publiée sur le site communautaire en février dernier a été rachetée par le célèbre service de streaming pour une somme impressionnante: plus d'un million de dollars, relate le magazine en ligne Deadline.

L’histoire ayant plu aux utilisateurs de la plateforme, l’auteur a décidé de la diviser en six parties.

Un sujet qui intrigue

C’est dans ce ranch dans l'Idaho acheté par les amoureux que des choses inattendues vont se passer. D'après leurs voisins, au début de chaque saison, un esprit malveillant fait son apparition dans la région.

L'équipe de production

Le frère de l’auteur de la nouvelle, le scénariste Harrison Query, qui a déjà travaillé avec Netflix, écrira le scénario, à en croire le média. Pour ce qui est des producteurs, ce pourrait être Shawn Levy et Dan Cohen de 21 Laps qui ont réalisé Stranger Things, l'une des séries diffusées en streaming les plus regardées dans le monde, indique Deadline.