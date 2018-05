Les missiles hypersoniques russes Kinjal, potentiels «tueurs» de porte-avions US

Les missiles hypersoniques russes Kinjal peuvent être caractérisés comme les «principaux tueurs» potentiels de porte-avions dans la région pacifique car cette arme est capable de rendre vulnérable la flotte américaine, et d’aider ainsi Moscou et Pékin à réduire la présence militaire de l’Occident dans le Pacific Rim, écrit la revue The Diplomat.