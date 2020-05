Sergueï Choïgou évoque «la zone la plus menacée pour la sécurité militaire» russe

S’exprimant lors d’une réunion collégiale au ministère de la Défense, Sergueï Choïgou a dressé la liste des mesures qui sont mises en place pour protéger l’ouest de la Russe.

«La zone stratégique ouest reste la plus menacée pour la sécurité militaire de la Russie», a déclaré le ministre.

Des exercices militaires à venir

Il a précisé que conformément aux plans prévus pour la période de 2019 à 2025, 28 entraînements impliquant des militaires et de nouveaux armements doivent avoir lieu en 2020 dans la région militaire Ouest.

D’après lui, depuis le début de l'année, plus de 320 entraînements opérationnels et entraînement au combat, dont plus de 30 exercices, ont déjà été organisés pour améliorer le niveau professionnel du personnel et des organes de commandement et de contrôle militaires.

«Les principaux efforts du commandement de la région visent à préparer des exercices de commandement et d'état-major impliquant la flotte de la Baltique et la 6e armée», a indiqué Sergueï Choïgou tout en soulignant que les exercices étaient exclusivement de nature défensive.