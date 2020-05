«On capitule!»: l’agence spatiale russe réagit à la mise au point du nouveau missile américain

Le directeur général de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a réagi à la déclaration de Donald Trump qui a annoncé la mise au point d’un nouveau missile.

«Non, contre un missile super chouette, on ne peut rien faire. On capitule!»

Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH

Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся ! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020​

Il a précédé sa réplique de la citation du Président américain qui a «entendu dire» que la nouvelle arme serait plus rapide que celles qui existent à présent.

Le missile

Les États-Unis sont en train de construire un missile hypersonique «super chouette» qui volera 17 fois plus vite que «ce que nous avons en ce moment», a déclaré le locataire de la Maison-Blanche le 15 mai. Il a affirmé dans ce contexte que son pays «n’avait pas le choix» et qu’il y était «contraint compte tenu des adversaires qu’il a». Donald Trump a déclaré que la Russie avait des missiles «allant à cinq fois» la vitesse du son et la Chine travaillait sur des engins de cinq à six fois plus rapides.

Il a annoncé également que l’espace allait être «l’avenir à la fois en termes de défense et d’attaque» et que son pays était «maintenant le leader de l’espace».