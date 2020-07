Un nouveau missile hypersonique russe testé avec succès

Les tests du nouveau missile de croisière hypersonique Zircon sont sur le point de s’achever, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Les essais ont confirmé les capacités tactiques et techniques sans précédent de ce missile en termes de portée et de précision de tir ainsi que de vitesse hypersonique, indique un communiqué. Il a été tiré depuis une frégate de classe Amiral Gorchkov.

Les premiers essais ont eu lieu en décembre 2019. Il était prévu d’en réaliser depuis d’autres navires de classe Amiral Gorchkov du projet 22350 et depuis des sous-marins polyvalents d'attaque Iassen-M (885М).

Sa mise en service est prévue en 2021-2022, a indiqué le vice-ministre russe de la Défense, Alexey Krivoroutchko.

Caractéristiques du missile

Le Zircon atteint neuf fois la vitesse du son, soit Mach 9. Sa portée est de plus de 1.000 kilomètres. Comme le ministère de la Défense l’a dit, il est conçu pour les sous-marins des projets 885, 885M, 949АМ, et les frégates polyvalentes des projets 22350 et 23560.

Le missile est aussi destiné à rééquiper le croiseur à propulsion nucléaire Amiral Nakhimov. En outre, Vladimir Poutine a fait comprendre en décembre qu’il pouvait être utilisé depuis le sol.